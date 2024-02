Es el tema tendencia del momento y aquí te traemos los detalles. Cuando una celebridad es acusada de supuesta infidelidad, las redes sociales explotan tal como sucedió con Dania Méndez y Lorduy de Piso 21 o el tan sonado caso de Shakira y Gerard Piqué. Pues hoy el foco de atención está sobre el youtuber mexicano Luisito Comunica quien ha sido acusado por su expareja Cinthya Velázquez de no ser leal en la relación y los internautas no tardaron en señalar a la influencer venezolana Ary Tenorio como la presunta ‘amante’. En esta nota te presentó las reacciones, memes y lo que dijo el influencer para defender a su actual pareja.

Todo se inició cuando la conocida como ‘Lenguas de Gato’ fue invitada al podcast ‘Hablemos de tal’ de ‘Un Tal Fredo’ donde revivió detalles del romance que mantuvieron años atrás y todo el hate que recibió en sus cuentas.

Fue ahí donde aseguró que terminó con Luisito Comunica antes del escándalo de la supuesta infidelidad y, aunque había señales de un posible engaño, nunca fue algo que pudiera confirmar.

La confesión de Cinthya Velázquez

“Sale el chisme de que según Luis me estaba poniendo el cuerno, la verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de esa. Yo quería hacer mis cosas como a mí me gusta, no como a él le gustaba y le convenía para su trabajo... me ayudó a cumplir mucho sueños, pero me hacía apartarlos para ir tras de él, nunca sacrificaba un poco de su vida para que yo hiciera lo mío”, empezó explicando.

Tras esto agregó que “yo le decía ¿quieres que cortemos o no cortemos? Pero él me decía: ‘No sé’. Yo quería estar en un lugar donde me escogieran a mí o donde ejercitáramos lo que nos faltaba, no había pláticas de nada emocional. Cumplimos cinco años, pero ya llevábamos seis meses con un pie afuera de la relación”.

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando contó que un día regresó de viaje y se preparaba para irse a Nueva York cuando vio sus cosas movidas dentro de la casa y “la caja donde yo guardaba mi VISA no estaba... Empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido, y le pregunté ¿por qué todas mis cosas están adentro de los burós? (...) Me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, que fue que quería ver cómo se sentía no estar conmigo (...) Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí estuvo la infidelidad, pero tampoco voy a usar esto para decir que sí fue infiel... nunca admitió ni negó nada, todo fue como muy tibio”.

La defensa de Luisito Comunica

Tras la confesión, en las redes sociales no tardaron en calificar a Ary Tenorio, su actual novia, como la presunta ‘amante’, algo que desencadenó la respuesta del youtuber.

“Ary y yo nos conocimos meses después de que Cinthya y yo cortamos, hagan sus cuentas.. Ary y yo nos conocimos noviembre 2019, tal vez finales de octubre 2019 y nos conocimos, ni siquiera que empezamos a a salir (...) Quiero que quede muy claro, Ary llegó a mi vida meses pero meses después. Atáquenme a mí, fúnenme a mí pero a Ary ni la metan”, indicó.

El creador de contenido decidió poner un alto, pues los comentarios negativos continúan contra él y su actual pareja. (Foto: @luisitocomunica / Instagram)

Además, argumentó que Cinthya Velázquez solo dijo “cosas malas mías y nada de sus cosas malas” y que “yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, si no varias cosas de varias personas, lo he confirmado con evidencias me lo han confirmado amistades mutuas”.

Finalmente arremetió contra su exnovia y señaló que el tema de su ruptura es algo que debería mantenerse en el pasado. “Ahora, nada de esto yo jamás lo toqué porque para qué? Ya esta en el pasado, ya fue, ya tiene 5 años yo no sé porqué ella insiste en que esto siga siendo un tema yo no sé ella qué está buscando pero que si se sepa que ‘palomitas santas no hay, ni de este lado, ni de aquel”.

Los memes de Luisito Comunica y Cinthya Velázquez

La ex de Luisito Comunica en estos momentos pic.twitter.com/3ghEV44WFR — ♡𝓵𝒶 𝖙𝖔𝖝𝖎𝖈𝖆♡ (@soyretoxicc) February 6, 2024

Luisito Comunica se defiende de los videos de su exnovia: pic.twitter.com/EOdtkygvg7 — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 6, 2024

Lenguas de gato AKA Cinthya la ex de Luis:

-Yo no puedo confirmar si me engaño o no

- Fue una buena relación…



Luisito comunica: pic.twitter.com/IHx0f723Zu — Juega con Ardillas (@TheAdrianMartz) February 6, 2024