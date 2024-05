¿Te consideras un genio de los números? ¿Las ecuaciones y los problemas matemáticos te resultan pan comido? Si es así, este reto es para ti. Pon a prueba tu agilidad mental y tus habilidades de cálculo resolviendo este acertijo en menos de 15 segundos. Si te encantan los desafíos como este, no te pierdas los preparados por mi compañero César Quispe “Tienes un alto coeficiente intelectual si mencionas la cantidad exacta de triángulos” y “Demuestra que eres muy inteligente indicando el número exacto de triángulos”. Ambos artículos son perfectos para entrenar tu agilidad mental y pasar un rato divertido. Así que, tómate un momento, prepara tu mente y acepta el enigma. ¿Estás listo para demostrar que eres un verdadero genio? ¡Adelante!

Imagen del reto matemático

Observa atentamente la imagen que se adjunta. En ella, se presenta una ecuación matemática que debes resolver en el tiempo indicado. Toma un cronómetro y apunta el tiempo. ¡Tienes 15 segundos para resolver la ecuación!

RETO MATEMÁTICO | ¿Te consideras un experto en matemáticas? Demuestra tus habilidades resolviendo este desafiante problema en menos de 15 segunoos. | Genial.guru

¿Lo lograste? Si obtuviste la respuesta correcta en menos de 15 segundos, ¡felicidades! Eres un verdadero genio de las matemáticas. Si aún no lo has conseguido, no te preocupes, te daré la solución al final del artículo.

Solución del reto matemático

2 zapatillas + 2 zapatillas + 2 zapatillas = 30: Esta ecuación nos indica que 3 pares de zapatillas equivalen a 30 unidades. Podemos deducir que cada par de zapatillas vale 10 unidades y una zapatilla vale 5.

Esta ecuación nos indica que 3 pares de zapatillas equivalen a 30 unidades. Podemos deducir que cada par de zapatillas vale 10 unidades y una zapatilla vale 5. niño + niño + 2 zapatillas = 20: En base la ecuación anterior podemos deducir que cada niño vale 5, ya que el par de zapatillas es equivalente a 10.

En base la ecuación anterior podemos deducir que cada niño vale 5, ya que el par de zapatillas es equivalente a 10. 2 hamburguesas + 2 hamburguesas + niño = 13: Si el niño vale 5, entonces 4 hamburguesas equivalen 8, por tanto, cada hamburguesa tiene el valor de 2.

Si el niño vale 5, entonces 4 hamburguesas equivalen 8, por tanto, cada hamburguesa tiene el valor de 2. Por tanto: zapatilla + niño con 2 hamburguesas x hamburguesa = 5 + 9 x 2 = 23

¿Te apasionan los retos que ponen a prueba tu percepción, atención y pensamiento crítico?

Si es así, ¡te invito a sumergirte en el fascinante mundo de los desafíos visuales! Estos acertijos, ilusiones ópticas y juegos de percepción te brindarán horas de entretenimiento mientras ejercitas tu mente y descubres nuevas habilidades. En MAG encontrarás una gran variedad de ellos. Algunos retos populares son:





Te recomiendo este video

¿Has superado a tu ex? descúbrelo con este test de personalidad