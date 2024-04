El destino quiso que ingresaras a esta nota de Mag y tengas la posibilidad de participar en un reto visual que no es nada fácil de resolver. Si piensas que todos los desafíos son ‘pan comido’ para ti, prepárate porque esa idea se te irá de la cabeza con el de acá. A mí me impresionó el nivel de dificultad que posee. Considero que todo radica en el límite de tiempo. Eso me estresó un poco, pero logré concentrarme y pude triunfar. Ahora es tu turno. La misión que debes completas es la siguiente: mira la imagen de abajo e indica cuántos errores hay en la misma. Ojo que solo tienes 10 segundos para contestar correctamente. ¡Prepárate!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a un hombre leyendo un periódico en su oficina. Si no prestas mucha atención a los detalles, no te darás cuenta de que hay cosas que no cuadran en la ilustración. Esas vienen a ser las equivocaciones que debes hallar para responder bien rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un hombre leyendo un periódico en su oficina. ¿Cuántos errores hay en esa escena? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Me he dado cuenta que son muy pocos los usuarios que han cantado victoria en este reto visual. Es por eso que me decidí compartir la solución del mismo. Si quieres conocer la cantidad exacta de errores, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica todos los errores. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

