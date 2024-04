¿Quieres divertirte y no sabes qué hacer para que eso pase? Anímate a participar en este reto visual. Yo me entretuve bastante con este desafío, pero lo mejor de todo es que me permitió descubrir que soy una persona observadora. Y es que solo alguien así es capaz de superarlo. ¿Qué tarea exactamente hay que realizar aquí? Pues la misión es detectar los 7 errores en la imagen que acompaña la nota. ¿Quieres que te diga qué está a tu favor? Te informo que no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, puedes demorarte buscando todo lo que desees. Nada ni nadie te apura. Relájate.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar a una madre comiendo con sus hijos en la mesa de su cocina. En dicha habitación, hay varias cosas extrañas, las cuales vienen a ser equivocaciones en este desafío. Identifica todo eso para que seas capaz de triunfar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo una madre come con sus hijos en la mesa de su cocina. Detecta los 7 errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces toca perder y uno tiene que aceptar la derrota. Si hoy te tocó fallar, no hay problema. La vida continúa. Para que sepas cuáles son los 7 errores, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los 7 errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

