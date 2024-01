Si estás completamente seguro de que eres una persona observadora, entonces no tendrás ningún problema de demostrarlo. ¿Cómo? Pues superando este reto visual. Solo alguien con la característica antes mencionada es capaz de resolverlo. ¿En qué consiste el desafío del momento en las redes sociales? En identificar los 5 errores que hay en la imagen que acompaña la nota.

No te preocupes por el tiempo. Esta vez, no se exige realizar algo en cuestión de segundos. Puedes relajarte. Si quieres recibir una ayuda de mi parte, te revelo que la clave del éxito es prestar bastante atención a cada detalle de la ilustración. No despegues tus ojos de la gráfica.

Imagen del reto visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto visual? Pues a una mujer muy contenta mientras está en el jardín de su casa, donde también hay una piscina. Estoy seguro que muchos quisieran entrar a la misma por el calor que hace. Habiéndote dicho ello, indica dónde están los 5 errores en la escena.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra el momento en que una mujer se encuentra en su jardín. Indica los 5 errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a las personas que lograron identificar todos los errores. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les pido que no se sientan mal, ya que todo es un juego. Para saber cuáles son las equivocaciones, solo debes mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 errores. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

