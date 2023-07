¡Si eres fan de los desafíos y los retos visuales, estás de suerte! Hoy te presento uno que te pondrá a pensar, como aquel en el que te retamos a encontrar un cocodrilo oculto. Y es que pocos se han resistido a caer en la fiebre de los test visuales de personalidad y otros juegos virales que nos atrapan a diario. Este pasatiempo moderno nos brinda diversión y un merecido descanso del estrés cotidiano, a la vez que ejercitamos nuestra agudeza visual y competimos con nuestros amigos, dándole ese toque emocionante y competitivo.

Estos días publiqué ‘Encuentra la pelota en este reto visual de 7 segundos’ y ‘Busca los 13 animales en este desafío visual de 10 segundos’ y no cabe duda de que estos retos nos tienen enganchados, sumergiéndonos en la búsqueda incansable de detalles ocultos y desafiando nuestra astucia en cada paso. Y lo mejor de todo, ¡nunca pasan de moda! Cada día nos enfrentamos a nuevos retos que ponen a prueba nuestras habilidades y nos invitan a superarnos.

Instrucciones para el reto visual

Antes de embarcarte en nuestro desafiante reto visual, debes tener en cuenta una regla que es crucial seguir antes de optar por la medalla en caso de completar la prueba correctamente (advierto que no es tarea fácil). Para evitar que te quedes contemplando la ilustración que te mostraré a continuación por demasiado tiempo, enfatizamos la necesidad de configurar un cronómetro con una cuenta atrás de 10 segundos para no excederte.

Ahora parece un poco más complicado, ¿verdad? Sin embargo, como mencioné anteriormente, lo más importante es disfrutar del proceso y pasar un rato divertido. Así que no te preocupes si no logras resolverlo en el tiempo estipulado, ya que tienes la opción de extenderlo si ves que te resulta complicado dar con los patitos ocultos. ¿Todo listo? Entonces, ¡activa el contador en tres, dos, uno… ya!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL |Pon a prueba tu visión y busca los patitos escondidos en esta increíble ilusión óptica en solo 10 segundos. | Pinterest

Solución del reto visual

¿Lograste resolverlo? Si encontraste la solución, ¡te felicito sinceramente! Este reto definitivamente no se encontraba entre los más sencillos. Por otro lado, si no pudiste resolverlo, no te preocupes en absoluto. Lo importante es el entretenimiento y el desafío que nos brinda. Sea cual sea el caso, ahora tienes la maravillosa oportunidad de compartir este acertijo con tus amigos y ponerlos a prueba, pero antes echa un vistazo a la respuesta en la imagen que te dejo a continuación:

RETO VISUAL | Los tres patitos están escondidos en las enredaderas que han crecido en los alrededores del estanque.

