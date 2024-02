Me puedo divertir sanamente desde la comodidad de mi hogar. Eso lo sé desde que me enteré que existen los retos visuales. Cada cierto tiempo, me sumo a un desafío. Si tú quieres hacerlo ahora, el de aquí no es una mala opción porque, si lo superas, demostrarás que eres una persona muy inteligente. ¿Qué debes hacer para triunfar? Pues identificar la equivocación en la imagen que acompaña la nota. No te preocupes por el tiempo porque no hay un límite. Relájate.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual puedes apreciar una escena adorable. Y es que muestra cómo una niña acaricia a su gato en la sala de su casa. Se nota que ambos se adoran. Pero ojo a esto: hay algo que está mal en la ilustración. Tienes que detectar ese error. Estoy seguro que si te esfuerzas podrás cantar victoria.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una niña acariciando a su gato en la sala de su casa. ¿Qué está mal en esa escena? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Hay cosas que solo pueden ser realizadas por ciertas personas. Esa es la realidad. Si llegaste hasta aquí sin haber identificado la equivocación, te informo que ahora mismo puedes conocer cuál es el error. Solo tendrás que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es la equivocación. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

