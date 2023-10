¿Te imaginas vivir con muchos gatos? Bueno, ese es el caso de la mujer que aparece en la imagen del reto visual. Ella es dueña de un gran número de pequeños felinos, que no dudan en estar a su lado cuando se pone a tejer. Lo curioso es que, aunque no lo parezca, también hay un perro en la ilustración. Tú tienes que localizarlo. Al hacer eso, dejarás en claro que tienes un alto coeficiente intelectual.

La imagen del reto visual

En total, hay 23 gatos en la imagen y solo un can, que a simple vista no se aprecia. Es por eso que se te pide hallarlo. No creas que este desafío es imposible de superar. Si miras atentamente la ilustración, lo acabarás encontrando. Ojo que no debes hallar a dicho animal en cuestión de segundos, la respuesta es “no”, ya que no se estableció un límite de tiempo.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a una mujer con bastantes gatos. Lo curioso es que también hay un perro y tú tienes que hallarlo. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si ya te cansaste de buscar al perro y deseas conocer su ubicación exacta, no te preocupes que ahora mismo sabrás dónde está. Simplemente mira la siguiente imagen. Muy pocos pensaron que el can se encontraría ahí.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del perro. (Foto: genial.guru)