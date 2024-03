Estoy seguro que ya lo sabes, pero te lo recalco de igual manera: hay cosas que no todos somos capaces de hacer y eso es algo normal. Menciono este tema porque el reto visual de aquí solo lo puede superar una persona observadora. No está de más decirte que ello me ha impactado bastante. ¿En qué consiste el desafío? Pues en localizar la fresa en la imagen que acompaña la nota. Cuando mires la ilustración tal vez pienses que no colocaron dicha fruta, pero créeme que sí la pusieron. Solo que es imposible detectarla sin prestar mucha atención a los detalles. Como ya te indiqué el camino que debes seguir para triunfar, ahora todo depende de ti. No tengo permitido brindarte más información que te ayude.

Imagen del reto visual

¿Qué hay en la imagen del reto visual? Pues se aprecia una escena donde varias personas se divierten en una discoteca. Realmente la están pasando bien. Una lástima que no todavía no sea fin de semana, ¿no? Bueno, no te quedes pensando tanto en eso. Concéntrate en hallar la fresa. Si bien no hay un límite de tiempo establecido, no estaría mal que la encuentres rápido.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra el momento en que muchas personas se divierten en una discoteca. ¿Dónde está la fresa? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. Eso me quedó claro hace mucho tiempo. Si deseas conocer la ubicación exacta de la fresa, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual que con mucho gusto te he presentado en esta ocasión.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la fresa. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que solo puede resolver una persona observadora

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.