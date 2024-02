El perro es el mejor amigo del hombre y por eso a muchos les ha gustado que este reto visual esté relacionado a uno. Para ser más exactos, en este desafío tu misión es ubicar al can que no tiene manchas en la imagen que acompaña la nota. No es algo fácil de hacer, así que no te confíes.

La prueba no necesita un límite de tiempo para ser difícil de superar. Así como está ha generado ciertos problemas en los usuarios. Sobre todo en aquellos que no se prepararon. Aquí es fundamental prestar bastante atención a los detalles. No se te debe escapar nada.

Imagen del reto visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto visual? Pues a muchos dálmatas, quienes lucen realmente adorables. Tal vez te provoque tener uno como mascota, pero no pienses tanto en eso ahora. Concéntrate en ubicar al perro sin manchas.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de dálmatas. ¿Dónde está el perro sin manchas? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Nada es de vida o muerte aquí. Si hoy te tocó fallar, mañana triunfarás. De verdad. Si quieres conocer en qué parte se encuentra exactamente el perro que no tiene manchas, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del perro sin manchas. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

