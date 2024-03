Creer que todos los retos visuales son fáciles de resolver es un error. Confieso que hace unos años yo pensaba lo mismo, pero después supe la verdad y por eso ahora me encargo de difundirla. Hay muchos desafíos complicados. Por suerte para ti, en Mag solo se comparten esos. El de esta nota, por ejemplo, es muy difícil de superar. Consiste en averiguar el motivo por el que el policía que aparece en la imagen de abajo no le cree a la mujer que le informa de un robo. No creas que es obligatorio indicar la razón en cuestión de segundos, pues no se ha establecido un límite de tiempo. Simplemente preocúpate en analizar la ilustración como debe ser.

Imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, una mujer decidió llamar a un policía para informarle que un ladrón ingresó a su casa a través de una ventana y robó su anillo de compromiso. El oficial no cree que eso realmente haya sucedido. ¿Por qué? Pues eso debes averiguarlo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo un policía conversa con una mujer. El oficial no cree lo que le dice la chica. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Como me he dado cuenta que muy pocas personas han logrado resolver este reto visual, me animé a compartir la solución del desafío. Si no fuiste capaz de saber el motivo por el que el policía no le cree a la mujer, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica el motivo por el que el policía no le cree a la mujer. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

