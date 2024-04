Al igual que los perros, los gatos son animales muy queridos por las personas. Te cuento que yo he llegado a tener tres en mi casa al mismo tiempo y felizmente no eran tan traviesos como el pequeño felino que debes identificar en este reto visual. Resulta que en el desafío que te presento en esta ocasión tienes que averiguar qué minino, de los que aparecen en la imagen de abajo, destruyó el cojín. Si mencionas el animal correcto, definitivamente eres una persona observadora. No habrá duda de ello porque habrás prestado mucha atención a los detalles de la ilustración. Ojo que aquí no se ha establecido un límite de tiempo, así que relájate. No te estreses.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual aparecen cinco gatos en la sala de una casa. Al parecer, todos están mirando a su dueño, quien se dio cuenta que uno de sus cojines está destruido. ¿Qué pequeño felino hizo esa travesura? Esa es una pregunta que tú debes contestar bien para cantar victoria.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cinco gatos en la sala de una casa. ¿Quién destruyó el cojín? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces, toca perder. Si no fuiste capaz de triunfar en este reto visual, no hay ningún problema. Para que sepas qué gato destruyó el cojín, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del desafío de esta nota.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué gato destruyó el cojín. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales para que demuestres que eres una persona observadora

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te recomiendo ver este video

A continuación, te presentamos un test de personalidad que te ayudará a descubrir si has olvidado y superado a tu ex.