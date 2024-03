Debo aceptar que, si hay algo que me da mucha cólera, es la mentira. No la tolero. Pienso que siempre es mejor decir la verdad, aunque duela. Me animé a empezar esta nota de Mag así porque el reto visual que traigo ahora está relacionado al engaño. ¿En qué consiste el desafío exactamente? Pues en identificar qué hombre, de los que están en la imagen de abajo, no está siendo honesto. ¡Qué terrible que haga algo malo y le eche la culpa a otra persona! ¡Indignante! Apenas detectes a quien está actuando equivocadamente, demostrarás que eres observador, pues solo ciertos detalles de la ilustración permiten dar la respuesta correcta.

Imagen del reto visual

Se puede apreciar una fuerte discusión entre dos hombres en la imagen del reto visual. Cada uno le echa la culpa al otro de haber ocasionado un completo desastre en un restaurante por no haber manejado su automóvil correctamente. ¿Quién está mintiendo? Averígualo.

RETO VISUAL | En esta imagen se puede apreciar a dos hombres discutiendo. Ambos se echan la culpa de algo que ocurrió. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota sin haber identificado al hombre que miente, no te sientas mal. Todo esto es un juego. Para que sepas quién es el que está engañando, mira la siguiente imagen. La solución del reto visual la encontrarás ahí.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién es el mentiroso. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales para que demuestres que eres una persona observadora

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te recomiendo ver este video

A continuación, te presentamos un test de personalidad que te ayudará a descubrir si has olvidado y superado a tu ex.