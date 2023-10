Si crees que en Mag solo se comparten retos visuales que se resuelven fácilmente, déjame decirte que no es así. Como prueba de ello, hoy te traigo un desafío que es muy difícil de superar. ¿En qué consiste? Pues en ubicar a la serpiente en la imagen que dejé abajo, pero ojo que nada más cuentas con 7 segundos para realizar esa tarea.

Las personas que leen este párrafo se animaron a participar en el reto visual y eso me parece genial. A todas ellas les recuerdo que no deben distraerse a la hora de buscar. Si lo hacen, es muy probable que fracasen. Sí, en serio. La concentración es fundamental. No te miento.

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual muestra a un hombre sentado afuera de su casa que está claramente alejada de la ciudad. Él disfruta del ambiente que lo rodea sin imaginar que una serpiente se encuentra muy cerca. Solo podríamos pensar que se ha dado cuenta que hay un escorpión, puesto que este no se esconde. Dicho ello, ¿ya hallaste al reptil?

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a un hombre sentado afuera de su casa. Él no sabe que una serpiente está cerca. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Todo esto es un juego. Nada es de vida o muerte, así que levanta la cabeza. Tendrás tu revancha si es que hoy te tocó fallar. Para que sepas dónde está la serpiente, puedes mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la serpiente. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

