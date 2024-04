¿Ya te diste cuenta qué hora es? El reloj indica que es tiempo que te sumes a un reto visual que sea difícil de superar. Como ya fue mi turno y participé en el desafío que te traigo hoy, te cuento que la clave del éxito es la concentración. Me sirvió pensar únicamente en el objetivo. Eso también te ayudará. Estoy seguro. ¿Cuál es la tarea que debes realizar aquí? Pues ubicar los 5 errores que hay en la imagen que acompaña la nota. Sí, la ilustración no es perfecta. Posee varias equivocaciones, las cuales debes localizar en menos de 14 segundos para triunfar. Si te pasas de ese tiempo, no tendrás permitido cantar victoria.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar cómo una mujer se está relajando en una bañera. Ella, aparentemente, estuvo leyendo un libro y luego decidió cerrar sus ojos por un momento. Habiéndote dicho ello, te recalco que en esa escena hay muchas cosas que no cuadran. Esas vienen a ser los errores que debes ubicar rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo una mujer se relaja mientras se da un baño en una bañera. Ubica los 5 errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota es probable que no hayas podido triunfar en el reto visual. Créeme que si eso pasó no hay ningún problema, pues todo es un juego. Te informo que quien quiera saber dónde están los errores, tiene que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 errores. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

