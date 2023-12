La popularidad de los retos visuales está por los cielos. Muchos usuarios aprovechan su tiempo libre para divertirse con ellos. Si tú eres así, súmate a este desafío. Aquí debes realizar una tarea rápidamente. ¡No es broma! En menos de 12 segundos, tienes que ubicar 3 elementos en la imagen de abajo.

Prepararse antes de participar en la prueba es una excelente idea. Lo que sí no debes hacer es distraerte a la hora de buscar. Si no te concentras en el objetivo, no podrás ubicar el guante, el pescado y el huevo frito. Sí, esos son los 3 elementos.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia una escena adorable. Unos padres de familia se encuentran a punto de comer pop corn en la sala de su casa, mientras sus hijos, que también están en esa habitación, juegan muy cerca del árbol de Navidad. Habiéndote dicho todo ello, busca los 3 elementos.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a unos padres de familia con sus hijos en la sala de su casa, donde también hay un árbol de Navidad. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Nada es de vida o muerte aquí. Si te tocó fallar, tranquilo(a). Tendrás tu revancha. Verás que sí. Por otro lado, te informo que en la siguiente imagen se revela la ubicación del guante, el pescado y el huevo frito.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los elementos mencionados. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

