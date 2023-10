¿Ya sabes qué disfraz usarás por Halloween? Esta festividad está a la vuelta de la esquina y por eso el día de hoy te presento un reto visual inspirado en esa celebración. Te cuento de qué trata: en la imagen que mirarás más abajo hay varios fantasmas. Lo curioso es que, entre ellos, está un panda. Necesitas encontrarlo para manifestar “lo logré” aquí.

Me da gusto que estés leyendo este párrafo porque me demuestra que tienes ganas de participar en el desafío. Anteriormente no te mencioné que debes hallar al animal en cuestión de segundos porque no hay un límite de tiempo establecido. Eso lo debes aprovechar al máximo. ¡Analiza la ilustración!

La imagen del reto visual

No puedo decirte cuántos fantasmas hay en la imagen, pero tranquilo(a) porque ese dato no es relevante. Solo busca al panda que seguramente se ha asustado. Necesita tu ayuda. Por otro lado, no olvides que si compartes este reto visual con tus familiares y amigos, más personas se divertirán sanamente como tú.

RETO VISUAL DE HALLOWEEN | En esta imagen se aprecia a una gran cantidad de fantasmas. Entre ellos, hay un panda. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si hoy te tocó fallar, no hay problema. En el próximo reto visual que participes te irá mucho mejor. De eso estoy seguro. Mira la siguiente imagen y sabrás dónde está el panda.

RETO VISUAL DE HALLOWEEN | En esta imagen se indica la ubicación del panda. (Foto: dudolf.com)

¿Los retos visuales te divierten sanamente?

Sí, un reto visual puede divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. ¡Cuando tengas la oportunidad de sumarte a uno, no dudes en hacerlo!

¿Qué suelen hacer las personas en Halloween?

Halloween, de acuerdo a Wikipedia, es una fiesta que se celebra cada 31 de octubre en distintos países del mundo. Las personas, en esa fecha, suelen asistir a eventos de disfraces, visitar tiendas para pedir dulces, tallar calabazas, hacer bromas, acudir a atracciones encantadas, contar historias de miedo, ver películas de terror, etc.

