Apenas un número bajo de personas sobreviven a paros cardíacos, son declaradas muertas y regresan a la vida. A casos así le sobrevienen historias increíbles de lo que ‘se ve tras la muerte’ y esto le habría pasado a Jade de Reino Unido: ella regresó a la vida luego de estar fallecida por, aproximadamente, 3 minutos. ¿Qué dijo de esta experiencia? Su historia ahora es conocida por miles de personas.

Jade visitó a una amiga en una tarde de verano en Reino Unido, cuando una ola de calor la afectó de sobremanera. Desde su espacio en @jade.loves.crime contó cada detalle: sintió frecuentes ataques de náuseas, mareos, sequedad de boca y agotamiento extremo.

A sus 35 años, ella poco sabía que estaba a minutos de sufrir un paro cardíaco, así lo afirmaron los médicos del hospital St Vincent que la atendieron de urgencias. Ella cuenta que fue ‘declarada muerta durante 3 minutos’ tras el golpe de calor y fallo cardiovascular que sufrió.

“Tenía cero miedo”

Jade habló del accidente más increíble de su vida en TikTok y dejó en claro algunas cosas que nunca sintió: “Había experimentado un miedo extremo a morir antes de este incidente, pero cuando realmente sucedió, tenía cero miedo”, dijo la joven oriunda de Wisconsin, a NeedToKnow.co.uk.

Mira el video viral

“Recuerdo sentirme mal constantemente y realmente asquerosa. Estaba agotada, letárgica y enferma del estómago, con la boca seca”, habló de los momentos previos a que el calor de más de 32 grados la doblegara.

“Salí a fumar y, en cuanto terminé y me levanté, supe que tenía problemas. Mi prioridad inmediata fue volver a entrar y no creo que en ese momento comprendiera que me estaba muriendo, pero sí que me estaba hundiendo”, relató en su historia, que pronto acumuló cerca de 200 mil visitas y comentarios de todo tipo.

“Sentía que la cabeza se me hinchaba y que todo el cuerpo se me encogía. Nunca había sentido nada parecido. Me sentí completamente en paz frente a la muerte porque quería dormir para siempre”, confesó Jade, quien afirma que perdió el miedo a estar ‘más allá de la vida en la muerte’.

En el #StoryTime, Jade también agregó que su condición no era precisamente la mejor: ella nació con el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el de taquicardia postural, problemas que se vieron intensificados con el aumento de temperatura en su cuerpo.

“Siento que soy de un club especial”

Por si fuera poco, Jade afirmó que tiene dilemas con los relojes de pulsera: sufren de “extrañas anomalías” que hacen que dejen de funcionar ni bien se los pone: “No era algo que me pasara antes (...) He renunciado a ellos por completo, pero los ‘vapes’ también se apagan incluso con la batería llena”, agregó a su ya increíble relato.

“Siento que estoy en un club especial y esto me ha hecho aprender a cuidarme mejor y a valorar más la vida”, habló Jade al respecto, en búsqueda de una reflexión final.

“¿Daba miedo? ¿Qué viste? Me da mucho pánico pensar en la muerte”. “El 3 de junio de 2022 morí. Mi marido hizo reanimación cardio pulmonar durante 37 minutos hasta que los servicios de emergencias se hicieron cargo”, “Me parece tan increíble ... yo sé que la vida continua tras el mundo terrenal”, dijeron algunas personas de su historia.