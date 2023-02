Siempre resulta interesante conocer las diferentes historias detrás de los memes, ¿verdad? Sobre todo cuando dichas icónicas imágenes continúan vigentes en cualquier rincón de las redes sociales con el paso del tiempo. Aunque no parezca, este es el singular caso de Dieunerst Collin, más conocido como el “niño Popeyes”.

Sucede que Collin se hizo tendencia en agosto de 2013 cuando solo tenía 9 años de edad por aparecer en un clip que registró 20 millones es de reproducciones. En este video viral, Dieunerst mostró una curiosa expresión facial mientras estaba parado en una tienda de la famosa cadena de comida rápida.

A raíz de esto, el popular “niño meme de Popeyes” se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Internet. Sin embargo, no dejó que la fama se le subiera a la cabeza y Collin destacó en el fútbol americano, incluso ganó un campeonato estala en 2021 con su equipo de la escuela secundaria East Orange Campus, ubicada en Nueva Jersey (Estados Unidos).

De las redes al Super Bowl

Ahí no acabó, pues Dieunerst subió una publicación para llamar la atención de la compañía de comida rápida, porque “quería hablar de negocios”. Las redes hicieron lo suyo y cerró un trato con Popeyes Chicken.

Ahora, Collin protagonizó el nuevo anuncio de Popeyes para su campaña llamada “Eyes on the Fries (or Pies)”, que se lanzó debido al Super Bowl LVII. “Es posible que me conozcas, solía ser ese niño meme . Y ahora, estoy en el gran anuncio de juego de Popeyes”, comenzó diciendo el joven norteamericano tras detenerse en una bonita casa.

Mira el anuncio del niño meme para Super Bowl

“Tiene todas esas cosas que tienen esos anuncios, como un buen viaje. Eléctrico, por supuesto”, continuó. Después de ingresar a la lujosa vivienda, Dieunerst es recibido por varios cachorros golden retriever.

“E incluso tiene mi propia oferta de comida para celebridades. Me quedo con uno de estos cachorros, ¿verdad?”, le preguntó a alguien fuera de la pantalla mientras estaba acariciando a un tierno perro al final del comercial.

