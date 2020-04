En las últimas horas se ha empezado a viralizar en Facebook un clip que fue publicado, originalmente, en TikTok y que tiene como protagonista a una perra raza Husky siberiano que es “perseguida” por su dueño. La tierna y adorable escena no deja de sumar reproducciones y ha cautivado a miles de internautas.

El video, que aparentemente fue grabado en México, muestra a un can observando sigilosamente a quien está realizando la grabación. Rápidamente, el usuario explica la situación en la que ‘Alfa’, su mascota', está envuelto.

Y es que la perrita había cometido una travesura y fue duramente regañado por su dueño, sin embargo decidió salir corriendo de casa con dirección al departamento de su abuela para así acusar al hombre y recibir la dosis necesaria de engreimiento.

“Cada que Alfa se llega a portar mal, y no me hace caso, pues la regaño, y como no le gusta viene siempre a llorarle a su abuela (que es mi mamá). Siempre sale corriendo directo a la puerta de mi mamá porque ya sabe que ella solo la consiente”. Explica el joven en el video viral de TikTok y que es tendencia en Facebook.

La tierna mascota tiene como hábito ir a la casa de su abuela para así encontrar un refugio de amor y consuelo tras ser castigada y regañada por su dueño. Cabe resaltar que el perro Husky siberiano recorre 5 cuadras para llegar al departamento de la mujer.

Pero en esta ocasión su plan no fue perfecto, pues a pesar de salir corriendo para ir a “llorarle a su abuela”, no contaba que ella había salido de casa. Todo el divertido momento fue registrado en video, publicado en TikTok y viralizado en Facebook.

VIDEO RECOMENDADO

Nadar sin agua: El espectacular entrenamiento en casa de una nadadora rusa se vuelve viral

Nadar sin agua: El espectacular entrenamiento en casa de una nadadora rusa se vuelve viral

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral