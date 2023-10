El Bodegón Andalucía, un restaurante ubicado en la ciudad española de Cádiz, se ha vuelto viral en las redes sociales tras responder de forma tajante a la queja de un cliente que expresó su descontento por no ser atendido. La discusión se produjo algún tiempo atrás y fue recuperada recientemente por el usuario de Twitter @soycamarero, obteniendo más de 11 mil ‘me gusta’.

El comensal publicó un mensaje en donde critica al local porque, según el, los propietarios del establecimiento se negaron a recibirlo cuando llegó 26 minutos antes del cierre.

“Ayer estuve con mi mujer a las 23:24 para tomar unas tapas y me dijeron que no me sentara porque la cocina cerraba a las 00:00. Me tuve que ir, que les vaya bien… Sobrados”, escribió.

La respuesta viral del dueño

La respuesta del dueño no se hizo esperar y, aunque aseguró que ya veía venir la crítica, no dudó en responderle con todo.

“La cocina la cerramos a las 23:30 y eso no le permite venir a las 23:24 a comer. No es que vayamos de sobrados, es que no voy a permitir que vengas seis minutos antes a comer a mi restaurante y tener a una plantilla de 15 personas que se vayan mas tarde por su culpa y por no venir antes como cualquier persona”, empezó diciendo el propietario.

“Nuestro bodegón está abierto de 8.30 a 0.00 y si le sentamos a comer a las 23.24 mientras se le atiende la bebida y luego pensáis lo que vais a comer y pedís... y luego se elabora nos vamos a todos por su culpa a las 1.00 mínimo... y eso no lo consiento”, continuó.

“No es ir de sobrados... es estar hartos de gente como usted que se cree que los que trabajamos en la hostelería somos esclavos y no tenemos vida. Se equivoca. Ve antes a comer a los restaurantes”, concluyó.

En entrevista con el medio El Ideal, el dueño de El Bodegón Andalucía reveló que están acostumbrados a recibir críticas, incluso cuando son calificados de forma negativa; sin embargo, señaló que las críticas injustas pueden afectar a su negocio, especialmente cuando los turistas desconocen el lugar y se basan en estas opiniones.

Asimismo, aclaró su respuesta indicando que no suele responder a críticas, pero en este caso hizo una excepción debido a la naturaleza del comentario pues el cliente ni siquiera ingresó al local.

