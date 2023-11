Las redes sociales siempre son escenario de historias peculiares compartidas por sus usuarios, y algunas de ellas resultan tan extraordinarias que rápidamente se vuelven virales. Recientemente, un joven recién contratado protagonizó una peculiar situación al enviar su documentación; sin embargo, durante el proceso cometió un increíble error que generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

La usuaria de X @nyconene compartió esta anécdota junto con la captura de pantalla de la respuesta de la empresa. A pesar del inusual mensaje, la parte contratante pareció restar importancia al incidente y simplemente invitó al candidato a corregir la documentación.

En las imágenes, se puede ver que el contratado escribió “hola puta” en el asunto del correo, en un descuido que tranquilamente podría haberle costado el puesto.

“Vigilar estas cosillas”, escribió la tuitera, cuya publicación se volvió tendencia y superó las 3 millones de vistas.

Foto: @nyconene

Como era de esperarse, el episodio generó una gran cantidad de reacciones. La mayoría de internautas expresó su asombro ante el incidente que pudo haber terminado de una forma muy diferente.

“Es precioso ese inicio. Muy bonito y bucólico”; “La única explicación razonable es que ya había encabezado un mail de esa manera y su cuenta de correo lo predijo (muerte a los sistemas predictivos), no revisó y se quedó con el culo al aire”; “una compañera envió a un cliente un documento llamado culo.docx, es que todavía me río cuando me acuerdo”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo llamar la atención de una empresa que busca empleados?

Para llamar la atención de una empresa que busca empleados, es fundamental destacar entre los solicitantes. Comienza por crear un currículum y carta de presentación impactantes que resalten tus habilidades y logros relacionados con el puesto, adaptándolos específicamente a la empresa en cuestión.

Además, aprovecha tus redes profesionales para obtener una introducción o recomendación, lo que puede aumentar tu visibilidad y credibilidad. También es importante tener una sólida presencia en línea, especialmente en plataformas como LinkedIn. Comparte contenido relevante y establece conexiones con empleados de la empresa que te interesa. Demuestra tus habilidades y conocimientos en proyectos relacionados con la empresa, si es posible, y prepárate adecuadamente para las entrevistas, investigando a fondo la empresa y mostrando cómo puedes aportar valor.

Finalmente, comunica tu entusiasmo por la empresa y cómo encajas en su cultura y valores, además de resaltar ejemplos específicos de tus logros y contribuciones anteriores.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)