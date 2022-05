Los tiempos han cambiado y ahora los maestros tienen otra forma de ‘castigar’ a sus alumnos — por llamarlo así— cuando no cumplen con las asignaturas o llegan tarde al salón de clases. Estos alumnos pueden dar fe de ello porque tuvieron que bailar la canción ‘My Name is Chicky’ del grupo D Billions para poder ingresar al aula. El video fue subido a TikTok y ocurrió en México.

MIRA TAMBIÉN | Trabajadora de Google entrevista a 7 colegas para saber qué estudiaron: respuestas son increíbles

Su nombre es Brayan y él junto a Jonathan y una amiga más llegaron tarde al salón de clases y la única opción que tenían para ingresar era bailar el pegajoso tema ‘My Name Is Chicky’, el cual se ha vuelto trend en la plataforma de TikTok por la curiosa letra de la canción.

Los adolescentes no pusieron pero y accedieron al pedido del maestro, quien sacó su celular y le enseñó el videoclip del grupo D Billions para que se guíen de los pasos. Tras mostrar su talento ante sus demás compañeros, los jóvenes ingresaron al aula.

“Por llegar tarde”, escribió el estudiante Brayan, quien aprendió la lección sobre la puntualidad. El video suma más de 290 mil visitas desde el pasado 14 de mayo. La escena tuvo lugar en Cobay, un colegio en Yucatán, y generó diversos comentarios respecto.

Un usuario agregó que el profesor se nota buena onda y su objetivo no fue avergonzarlos en público, a lo que el alumno respondió que por supuesto que no y le guarda cariño al maestro. Otro internauta, por su parte, aseguró que le gustaría volver a ser niño para ir al colegio y también bailar coreografías de TikTok.

¿Quiénes son D Billions?

D Billions es un grupo conformado por cuatro jóvenes que suben contenido infantil a su canal de YouTube, donde cuentan con más de 17 millones de suscriptores. El video con mayor número de reproducciones es ‘Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!’ con 2.305.837.618 de visualizaciones.

¿Qué otras canciones se volvieron virales en TikTok?