En el vasto mundo de las sorpresas románticas, un joven inglés ha llevado la creatividad y el compromiso a un nivel completamente nuevo al aprender coreano en secreto durante un año. Su objetivo: dejar boquiabierta a su novia y a toda su familia con el discurso de boda más emotivo que jamás hubieran imaginado. El video viral ha sido bastante comentado en las redes sociales.

Las parejas biculturales a menudo enfrentan desafíos únicos, y entre ellos, la barrera del idioma ocupa un lugar destacado. Este valiente joven decidió superar esta barrera de una manera extraordinaria, no solo como un gesto de amor hacia su pareja, Sohee, sino también como un tributo respetuoso a la cultura coreana que ahora forma parte de su vida.

El emocionante momento se desencadenó cuando, en medio de su discurso de agradecimiento en inglés, el novio anunció su intención de incorporar algunas palabras en coreano. La audiencia, inicialmente intrigada, pronto se vio envuelta en la revelación asombrosa de que este joven había estado tomando clases de coreano en secreto durante todo un año.

El discurso en coreano que siguió no solo dejó a los invitados sin aliento, sino que también conquistó las redes sociales. “A todos los familiares de Sohee, como muestra de respeto, he estado tomando clases en secreto para poder hablar con ustedes en coreano”, comenzó el novio, sumergiendo a la audiencia en un mar de sorpresa y emoción.

Al relatar sus primeras experiencias al conocer a la familia de Sohee, confesó abiertamente sus temores iniciales.“Cuando Sohee y yo empezamos a salir, ella me dijo que en la cultura coreana, muchos coreanos desaprueban salir con un extranjero. Tenía mucho miedo de conocerte porque sentí que tal vez no me aceptarían”, dice Ben en el video viral. “Pero estaba equivocado.” Sin embargo, la historia tomó un giro positivo cuando expresó su gratitud por la cálida bienvenida y aceptación que recibió.

Las palabras del novio no solo resonaron en el corazón de la novia y sus familiares, sino que también se extendieron como la pólvora en las redes sociales. El video del conmovedor momento se volvió viral, acumulando millones de reproducciones y generando una oleada de comentarios conmovedores.

La imagen de los padres de la novia levantándose de su mesa para abrazar al novio se ha convertido en un símbolo del poder transformador del amor y la dedicación. La historia de este joven, que se sumergió en el aprendizaje del coreano en secreto, es ahora una inspiración para aquellos que buscan demostrar su compromiso de maneras únicas y significativas.

“Excelente ejemplo de que si quisiera, lo haría”, “¡Vi y disfruté cada segundo de esto!”, “Bro es la bandera más verde de todos los tiempos. Además estoy llorando”, “Increíble. Magnífico. Tengo tanta admiración que se tomó horas y horas de lecciones en silencio para mostrar respeto, amor y determinación a esta unión. El amor es hermoso. ¡Bien hecho señor!” o “Soy mitad coreana y él lo aprendió mejor que yo”, fueron algunos de los comentarios más populares.

El video obtuvo atención y apoyo masivos, obteniendo más de 1,8 millones de visitas en TikTok y más de un millón en Instagram. La cuenta de TikTok @yourpositivenews volvió a publicar el vídeo de Ben el 14 de noviembre y desde entonces ha sido visto más de 17 millones de veces.

