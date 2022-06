Una mujer llamada June, que vive en San Diego, California (Estados Unidos), es la protagonista de la historia del momento. Ella publicó un video en TikTok (@juneawakening) donde aseguró que solo lava su ropa cuando está visiblemente sucia o huele mal. Lo que dijo, en un abrir y cerrar de ojos, generó polémica en dicha red social.

La chica, en los últimos días, ha estado utilizado la popular plataforma para hacer confesiones, además de dar a conocer otras cosas que considera interesantes para sus seguidores. Pero es su más reciente revelación la que finalmente dio la vuelta al mundo.

“Solo lavo mi ropa cuando está visiblemente sucia o huele mal”, aseguró June en un video. “No tiene sentido lavar algo que no está sucio. Si hay una mancha, la limpio. El vapor refresca todo lo demás”, recalcó después.

Pero eso no es todo, pues la mujer, en ese mismo clip, sostuvo que tiene prendas que nunca ha lavado. Su confesión rápidamente generó polémica en TikTok. De acuerdo a The Sun, hubo varios usuarios que no ocultaron su incomodidad por el estilo de vida que tiene.

“Eso es tan repugnante”, dijo un internauta, según la citada fuente. “Literalmente no puedo ponerme ropa que ya he usado. Me pone la piel de gallina. Problemas sensoriales”, comentó otro. Cabe recalcar que también hubo personas que se mostraron a favor de June. Estas últimas afirmaron que la ropa dura más de esa manera.

