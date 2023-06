Los mozos de restaurantes deben ser de las personas que más anécdotas tienen por contar, pues viven a diario diversas experiencias mientras atienden a los clientes. Este es el caso de Esther Martínez, una joven camarera que se animó a revelar la forma en la que un hombre le pidió que le sirviera la cerveza y su confesión simplemente dejó impactado a más de uno. La narración se volvió un video viral en TikTok y aquí te la comparto, pues seguro también quedarás ‘helado’.

Mediante su cuenta @xiquetamontgat esta experta de España suele hablar sobre bares, café, gastronomía y cócteles. Dentro de sus numerosas publicaciones encontré este clip que me llamó la atención, al igual que a las más de 78 mil personas que también le dieron reproducir.

Los expertos en coctelería afirman que todas las cervezas deben consumirse entre 2 y 16 °C, tanto en invierno como en verano. Esto permite apreciar los matices de sabores y aromas que le dan las maltas, lúpulos y demás ingredientes.

Cómo le pidió que le sirviese la cerveza

Lo que parecía ser un pedido muy simple en la cabeza del cliente, terminó convirtiéndose en un acto sin explicación para quienes vieron el video viral, ¿qué pasó?

“El otro día un cliente me lo pidió: ponme una Voll-Damm con hielo”, relató la ‘influencer’ catalana para luego preguntar a sus seguidores “¿Cómo lo ves?”.

Como era de esperarse, la peculiar petición del cliente no solo dejó impactada a la camarera Esther Martínez, sino a la mayoría de los usuarios que la siguen en su cuenta oficial.

“Una Voll-Damm con hielo, antes la tumba fría”, “En la vida lo he visto eso, aguas la cerveza”, “Bueno para gustos colores pero el hielo se pone con pinzas y cerveza fría no necesita hielo por que cambia el sabor”, “Lo echo del bar”, escribieron algunos, mientras que otros le dieron la razón al cliente explicando que “yo lo pido en algunos bares porque la cerveza no está muy fría” o “bueno, si lo quitas en 2 minutos, está bien”.

Mira aquí el video viral

¿Quién es la camarera viral de TikTok?

Esther Martínez, de poco más de 40 años, no es nueva en las redes sociales, pues te cuento que desde su cuenta @xiquetamontgat explica anécdotas y recupera cócteles tradicionales de los 70 y 80 como el torombolo, el chispazo, el pimiento y enseña cómo prepararlos. Por eso es conocida como la camarera viral de TikTok.

La barista ha logrado calar en los más jóvenes con sus preparaciones y enseñándoles cómo se bebía en antaño. Además, visita distintos locales para recolectar experiencias y compartirlas.

