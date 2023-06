Cuando Natalie LeClaire de la ciudad de Kingston, en Ontario, Canadá, encontró una invitación de cumpleaños en la lonchera de su hijo, no pudo resistirse a compartirla en TikTok porque resultó ser “lo más divertido” que había leído en mucho tiempo. El curioso convite se hizo viral en las redes sociales.

“Comencé a leerlo y me sorprendió. Mi mandíbula golpeó el suelo al leer esta loca invitación de cumpleaños”, recordó la madre de dos hijos. “Me hizo muy feliz ver a una familia tan real, cruda y totalmente honesta”.

La publicación de TikTok de LeClaire , compartida el pasado 10 de junio, se ha vuelto viral desde entonces con más de 5 millones de visitas.

LA INVITACIÓN VIRAL

La invitación en cuestión fue escrita por Carys Ruth Roberts, una madre de la ciudad Kingston, quien le dijo a GMA que se tomó más tiempo para elegir las decoraciones de la invitación en lugar de escribir los divertidos párrafos para la próxima fiesta de cumpleaños de sus hijas gemelas. La invitación de Roberts para la fiesta de sus hijos decía:

“Estás invitado a la fiesta de cumpleaños 5 de Elle y Edie. Este evento es traído a usted por los fails de Pinterest y Dollar Store así que por favor fije sus expectativas apropiadamente. Según lo solicitado el tema será ‘unicornios, pero con arco iris y tal vez murciélagos, pero debe haber princesas y también Minnie y necesitamos luces de baile’ Así que....vestirse en consecuencia ....por favor empacar un traje de baño, protector solar, etc en caso de que sus dulces ángeles deciden que nuestro plan original apesta y la piscina sería un mejor momento. Si deseas dejarlos e irte, te apoyamos por completo. Si quieres quedarte, te daremos “zumo para adultos” y negaremos cualquier oferta de ayuda para ser educados, pero en el fondo queremos apoyarte. Hazlo tú”.

“Supe de inmediato, al leer eso, que esa mamá y yo íbamos a ser amigas porque estamos en la misma onda”, dijo LeClaire sobre la invitación de Roberts. “Prácticamente nos estamos leyendo la mente unos a otros sobre lo que realmente queremos en una fiesta de cumpleaños”.

“Creo que mi parte favorita absoluta es la parte en la que dicen... ‘Déjalo y corre’, con lo que también me identifico. Realmente lo aprecio porque hay tantas veces que vas a una fiesta de cumpleaños y piensas: ‘¿Tengo que quedarme? ¿Puedo volver en dos horas?’”, dijo LeClaire. “Dijeron: ‘Quédate o vete si quieres’. Y mi segunda parte favorita fue cuando dijeron cómo pronunciar sus nombres”.

PAPÁS Y FIESTAS INFANTILES

LeClaire dijo que Roberts parecía expresar los pensamientos que ella misma había tenido antes cuando se trataba de reuniones y eventos para niños.

“Están diciendo la parte tranquila en voz alta. Están diciendo la parte que todos los padres quieren decir pero no pueden debido a la expectativa social de lo que debes decir , y yo no me refiero a eso”, dijo LeClaire. “Me refiero a decir lo que quiero decir y lo que me hace sentir cómodo”.

LeClaire dijo que apreciaba el enfoque relajado de Roberts en la celebración de verano de sus niñas, una a la que dijo que su hijo Evan, de 5 años, que es compañero de clase de Elle y Edie, estaba “muy emocionado” de asistir.

Las hijas gemelas idénticas de Roberts cumplirán 5 años el 17 de julio y dijo que las niñas han estado hablando sobre su próxima fiesta “desde el año pasado”. La madre de las dos anticipa que su fiesta de cumpleaños será un evento lleno de diversión que podría ser a la vez caótico y el mejor momento.

Ahora que la invitación de Roberts y sus hijas se ha vuelto viral, ella y LeClaire dijeron que esperan proporcionar algunos detalles para los tiktokers que puedan estar interesados en cómo va la fiesta.

