Una mujer de España se le ocurrió una inesperada idea durante las celebraciones de Navidad, pues decidió poner a prueba a su pareja procedente de Canadá para que deguste de un reconocido postre que, habitualmente, se consume posterior al Año Nuevo: el Roscón de Reyes. Aquel hombre no dudó ni un momento en ingerirlo y se animó a brindar su calificación. ¿Qué puntuación le brindó? De estar interesado en Mag te revelaré esta información.

Lorena Serrano (lorena.serrano) es aquella española que le ofreció una tajada a su pareja canadiense con la finalidad de que pruebe dicho bollo de masa dulce. Al realizar el primer mordisco, mostró un rostro de satisfacción y expresó que la crema que contenía este postre le encantaba, pues le hacía recodar al sabor del coco.

Pese a su primera apreciación, no todo fue perfecto en la degustación, pues expresó que no le agradó la fruta escarchada que contenía este famoso dulce español. Es más, recomendó que el Roscón de Reyes no debía incluir dicho ingrediente porque le quitaba ese agradable sabor.

Después de degustarlo, finalmente brindó su apreciación. Para la pareja de Lorena, el postre debería tener una puntuación de 9.5 porque le fascinó al momento de comerlo y lo había incluido como “una de las comidas favoritas” desde que se encontraba en suelo español.

Los usuarios españoles no dudaron en comentar

Gran cantidad de cuentas no desaprovecharon la oportunidad de brindar sus puntos de vista ante este clip. La mayoría había coincidido de que realmente la fruta escarchada no debería incluirse en el Roscón de Reyes; mientras que la minoría afirmaba que era deliciosa. Por ahora, el material ha superado las 310 mil visualizaciones y alrededor de 10 mil personas les agradó este contenido.

¿De dónde proviene la tradición del Roscón de Reyes?

El mencionado dulce cuenta con una larga historia. Su origen se remonta a las fiestas saturnales que se desarrollaban en la antigua Roma, donde se comía un pan dulce con una sorpresa en su interior. Esta tradición se extendió a España en el siglo XVIII, donde se asoció con la festividad de los Reyes Magos.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.