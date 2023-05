Correr una maratón implica gozar de una buena resistencia física para completar los kilómetros. Por lo general, las personas se preparan durante meses para estar en el podio y ganar el premio, pero hay casos excepcionales en la que algunos ‘competidores’ se inscriben a la competencia y logran quedar entre los primeros lugares.

Ese es el caso de ‘Chicles’, un perro que ‘corrió' una maratón en México sin preparación alguna y fue el tercero en llegar. Su caso se dio a conocer a través del usuario David Juárez (@david_corre), quien registró todo en video.

Según se observa en el clip viral, el can formó fila como cualquier otro competidor y empezó a correr sin parar. Cuando todo hacía indicar que se retiraría a mitad de carrera, el ‘lomito’ demostró tener buen estado físico y hasta se dio el lujo de no hidratarse hasta el final.

David, la persona que compartió el singular hecho, lo acompañó en toda la maratón y se mostró orgulloso al ser testigo de la hazaña de ‘Chicles’: fue el tercero en cruzar la meta ante decenas de competidores.

Mira el video viral

Pese a que quedó en tercer lugar, el perro no subió al podio y esto causó gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios lo catalogaron de injusto porque completó los kilómetros pero no fue reconocido.

La revancha de ‘Chicles’

En otro video, el usuario de TikTok publicó una segunda carrera del can para demostrar que no fue simple suerte y en realidad el can goza de buena resistencia.

En esta oportunidad, el ‘lomito’ ya era conocido entre los participantes quienes querían una foto con el tercer lugar de la anterior maratón. El singular hecho tuvo lugar en México.