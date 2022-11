Este 24 de noviembre, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y siempre es la perfecta ocasión para ver los actos más conmovedores, como fue el caso de los pasajeros del Metro de Nueva York quienes compartieron la cena con pavo y guarniciones como es la tradición. El emotivo momento se hizo viral enterneciendo a miles en Instagram, aunque otros no estuvieron del todo de acuerdo.

Compartiendo la cena en el tren

El hermoso gesto vino por cuenta del servicio de catering de Brooklyn quienes instalaron una larga mesa dentro de uno de los vagones para agasajar a los pasajeros en la estación de Bedford Avenue con los comensales departiendo en esta fecha donde compartir es el sello característico.

“Entonces, había un tren atascado en Bedford y el conductor nos hizo bajar a todos. Estaba en un automóvil diferente y cuando subí a la plataforma había todas estas personas felices riendo, devorando”, expresó Jada Yuan, reportera de The Washington Post, quien publicó el momento en Instagram.

Mira aquí el video viral

“Tren L de Acción de Gracias”, reza la publicación viral que ha impresionado a miles de usuarios: “pasa todos los años ¿no?”, “la primera vez me puse celoso de la gente atrapada en el L”, “solo en Nueva York”, “ahora lo he visto todo”, “la vida se está volviendo rara. Es un tren con gente ¿qué demonio? Desagradable comer ahí”.

Costumbre detenida por el COVID

En un siguiente video, Yuan nos cuenta que el servicio fue provisto por Chef Beaf Kitchen un categing de East New York, aunque reveló que no era la primera vez que este negocio hacía algo similar, pues en 2019, la dueña Brandi Baxter, junto al rapero Christopher Dupree y el comediante Jodell Lewis brindaron una experiencia similar en el “Día de los amigos”: “fue increíble brindar un momento clásico de la ciudad de Nueva York”, dijo el cantante en su momento al New York Times.

Sin embargo, dar comidas similares no es algo nuevo, de hecho, hay cierta tradición al respecto, la misma que se vio paralizada con la aparición del coronavirus en 2020, por lo que la celebración espontánea del miércoles 24 de noviembre es tomada por muchos como un símbolo de la vibrante vida en Nueva York mientras se acostumbra a la normalidad tras dos años de paralización.