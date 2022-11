El cáncer pudo más que Matthew Sandbrook quien perdió la vida el pasado viernes 18 de noviembre a causa de esta mortal enfermedad y quien tuviera una fiesta de Navidad hecha por su familia el año pasado cuando le fue diagnosticado este mal y cuyo caso, en su momento, le valió miles de comentarios de comentarios de apoyo, pero hoy su familia como quienes lo acompañaron en las redes sociales lamentan su partida.

Se fue un ser humano cariñoso

En Facebook, uno de los miembros de su familia: “con el corazón roto, debo informarles a todos sobre el fallecimiento de Matthew Sandbrook. El mundo perdió a un hombre de familia muy precioso, amable, cariñoso, divertido y trabajador que nos fue arrebatado demasiado pronto. Lo extrañaremos con tristeza y siempre estará en nuestros corazones”.

Con 37 años y una vida por delante, nuestro protagonista era padre de 3 hijos, un obrero que trabajaba en una fábrica cuando, de pronto, comenzó a sentir fuertes como constantes dolores de cabeza que se prolongaron por dos insufribles años, tiempo tras el cual le diagnosticaron un tumor del tamaño de una pelota de tenis.

Seis meses de vida

En ese momento, en octubre de 2021, el diagnóstico no fue nada alentador, tan solo 6 meses de vida le quedaban: “trabajo en turno de noche y pensé que los dolores de cabeza eran estrés, así que tomé paracetamol y seguí... quiero decirles a las personas que, si sufren dolores de cabeza, háganse un chequeo”, escribió en su perfil de Facebook.

Pronto conocería qué era lo que lo venía afligiendo por años: glioblastoma agresivo, era casi improbable que llegara a las siguientes vacaciones de acuerdo a los médicos que lo trataron. Su vida se tornó gris, tan joven y con una sentencia de muerte a cuestas, sobrellevar tantas emociones era una carga pesada, pero su familia no estaba dispuesta a dejar que la lleve solo.

Fiesta con la familia, amigos y desconocidos

Por eso, su familia se reunió y decidieron hacerle una “última fiesta” con ellos, sus amigos, así como conocidos en la vida del hombre de 37 años, reunión a la cual se sumó la comunidad de seguidores de redes sociales que ganó. El resultado, pues una reunión que congregó a casi 200 personas en su casa.

La fiesta no tardó nada para hacerse viral y dar la vuelta en todo Reino Unido, presenciando como los asistentes le dedicaron estrofas de esa entrañable canción “Stand By Me”: “estoy en las nubes con lo que sucedido hoy. Pasas años y años pensando que estás solo y todo esto sucede en un espacio de tiempo tan corto. Estoy totalmente impresionado”, confesó Matthew emocionado.

En dicho momento, la principal organizadora, Nikki Lee, su prima, confesó: “le encanta la Navidad y cuando descubrimos que, probablemente, no lo lograría este año, pensamos que tendríamos que adelantar la Navidad. Fue una noche increíble, emotiva y conmovedora que te da mucha fe en la humanidad. Había tanta gente allí que algunos ni siquiera conocían a Matty, pero habían leído sobre su historia en Facebook y querían mostrar su apoyo”, recuerda el New York Post.

El último adiós

Esa Navidad del 2021, Matthew pudo celebrar su fecha favorita del año y desde entonces pasó casi un año para que el padre de familia, finalmente, cayera rendido ante ese dragón llamado cáncer, arrebatándoselo a su familia y seres queridos.