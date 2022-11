Una mujer de China de 35 años, cuyo nombre no ha sido revelado, se ha vuelto viral por su particular historia ¿por qué? Pues confesó que prefiere vivir sola y ser independiente antes de tener un matrimonio que no tenga “calidad”, por lo que su sincero testimonio causó un intenso debate en redes sociales.

Una estilo de vida criticado en China

Originalmente, el video fue publicado en Star Video (Bili Bili) donde comienza diciendo que: “el matrimonio es una utopía o santuario garantizado... creo que hoy en día las mujeres ya no viven en la era de depender de los hombres en el matrimonio, así que encuentro mi manera de vivir mi vida”, pero también agregó que el matrimonio pueda dar un hogar como estabilidad, también puede atraer “menos libertad”.

La mujer de 35 años reveló que su estilo de vida es tranquilo y lento, que le gusta estar en casa vistiendo pijama todo el día, cocinando las comidas que le gustan a su ritmo, por lo que casarse a su edad le resulta incómodo, pese a que en su país es norma contraer matrimonio a cierta edad.

Mira aquí el video viral

Obligación de casarse

De hecho, culturalmente hablando, cuando una mujer en China no se casa hasta los 27 años es calificada como “sheng nu”, que viene a significar “mujer sobrante”, término denigrante como despectivo para describir a una persona soltera y, de hecho, la posición de nuestra protagonista es adoptada con mayor frecuencia en el gigante asiático.

De inmediato, miles de usuarios de redes sociales aplaudieron la valentía de la mujer por mantener su independencia, aunque otros la criticaron: “no juzgo su elección, ya que es libre de tomar sus propias decisiones, pero el apoyo para que viva por sí misma”, “¿qué hará cuando sea mayor? No encontrará a nadie que le haga compañía”, “ella es egoísta. Si mucha gente pensara como ella ¿de dónde vendrán las próximas generaciones?”.

De hecho, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el número de ciudadanos que decidieron permanecer solteros cayó en un 41 por ciento, es decir de 23.8 millones en 2012 a 13.9 millones en 2019, pero mantiene ciertas tradiciones desfasadas en el tiempo como el matrimonio arreglado, pese a que fue prohibido en 1950.