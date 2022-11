En muchas ocasiones, los perros suelen demostrar una inteligencia que sorprende a los humanos, tal es el caso de Leo, un cocker spaniel del Reino Unido que se ha vuelto la sensación de redes sociales por su gran capacidad para razonar en diversas situaciones, una de estas es armar exitosamente una torre de vasos, siendo la envidia de muchos niños que no lo pueden hacer.

Un perrito talentoso

La historia de Leo empieza cuando Emily Anderson, su dueña de 31 años, tomó un video del amigo de cuatro patas completando una tarea que sería muy compleja para cualquier otro animal, por lo que la comunidad de TikTok lo premió haciendo viral el metraje que supera las 1.3 millones de vistas.

De hecho, el entrenador de perros de Aberdeen, Escocia, aseguró que ambos practicaron durante 6 semanas antes que el perro de 3 años lo hiciera a la perfección, pero, esta no es su única habilidad, pues también es capaz de competir en un partido de tenis, su talento para el arte no es poca cosa, en especial para la pintura.

Leo “nunca se rinde”

A Daily Mail, Emily enfatizó: “él nunca se rinde. Aprender nuevos trucos lo hace muy feliz. Después de una sesión de entrenamiento, se queda profundamente dormido y luego se despierta porque mueve la cola”, pero confesó que el truco de los vasos fue lo que más le costó al cocker spaniel.

“Cuando lo filmé apilando todas las tazas, me llevó unos diez intento asegurarme de que no se cayeran”, dice la escocesa sobre el video viral que tiene enamorados a todos en TikTok, y que, en esos intentos, Leo los tocaba con una de sus patas y la torre caía. “Le pregunté si quería darse por vencido, pero quiso seguir adelante”.

Sin embargo, conseguir este logro no fue nada sencillo. Emily llegó a la conclusión que el perrito demoró 420 minutos para dominarlo a la perfección, que los dividió en 10 minutos de práctica diaria durante 42 días.

Entrenando desde siempre

Sin embargo, el trabajo de Emily y Leo no es reciente, tienen toda una vida haciéndolo, prácticamente desde que se conocen, utilizando el entrenamiento con clicker, que no es otra cosa que el uso de un dispositivo para marcar el comportamiento positivo antes de ofrecer una recompensa.

“Todos los días me sorprende por completo. Es un verdadero perro en un millón. Nunca tendré otro Leo. Las cosas que hace me sorprenden constantemente porque no creo que sean posibles y las domina en 20 minutos”, confiesa Emily gratamente asombrada.

Leo en TikTok

El canal de Emily y Leo en TIkTok es uno en ascenso, contando con más de 33.3 mil seguidores y crecen con cada día con miles de personas que caen rendidos ante el carisma y las habilidades de nuestro amigo de cuatro patas, con miles de comentarios que, entre otras cosas, no han dudado en calificarlo como “súper perro”.

“Esto es increíble. El enfoque, la paciencia”, “lindo. Ojalá mi spaniel tuviera esa concentración, pero no”, “ese claqué me está matando”, “¡bien hecho, cachorro! Espero que recibas golosinas adicionales”.