En nuestras realidades latinoamericanas, la inseguridad, la delincuencia son el pan de cada día, por lo que las personas de bien están propensas a ser presas de los malhechores, pero una mujer de México confesó que estuvo a poco de ser asaltada, pero que un par de mantecadas le salvaron la vida evitando que sea atracada. Su historia fue compartida en TikTok donde se hizo viral impactando a millones.

“¿Quiere una mantecada?”

Sofía Rosales compartió su relato en la plataforma china recordando: “me iba a comer estas mantecadas y me acordé de la vez que me salvé de un asalto por unas mantecas”, dice entre risas la tiktoker: “yo sé que suena muy estúpido, pero es que realmente fue por unas mantecadas”.

De inmediato, nos enteramos de que este suceso tuvo lugar cuando asistía a la preparatoria por los años 2014 o 2016, cuando decidió comprar cuatro mantecadas para luego tomar el bus de vuelta a casa: “me subí, íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y subieron cuatro o tres weyes”.

Durante el trayecto confiesa que le dio hambre por lo que cogió una de las mantecadas que compró antes de subir al vehículo: “entonces agarré la mantecada y el señor se me quedó mirando mientras comía mi mantecada, entonces, le dije: ‘¿quiere una mantecada?’”, a lo que el sujeto, en tono seco contestó: “no, gracias”.

Mira aquí el video viral

La insistencia la salvó

Ella insistió hasta que el sujeto aceptó: “yo, así como de ‘no, sin problema, a mí me gustan mucho ¿seguro que no quiere?’ Y me dice: ‘bueno, gracias’, la agarró y se la comió”.

Sin embargo, de pronto el terror se apoderó de ella cuando los sujetos extraños que subieron por la zona oscura comenzaron a exigir a los pasajeros sus pertenencias: se trataba de ladrones, sin embargo, uno de los delincuentes era el hombre a quien invitó una mantecada.

“La traición, hermano, la traición, te di una mantecada”, recuerda Sofía entre risas, para luego revelar que el sujeto le dijo que ella no debía entregar nada, pero no solo eso: “‘no, tú no, gracias por la mantecada’, y así fue cómo me salvé de que me asaltaran”.

“Inviten lo que traigan a extraños”

La cinta, de inmediato, se volvió en viral de TikTok acumulando más de 3.6 millones de reproducciones, con miles de usuarios que han caído rendidos ante Sofía, ganándose sinceros halagos.

“Más que la mantecada, fue tu amabilidad”, “y el señor comiendo las mantecadas: ‘me cuerdo del día que me invitaron una mantecada, le robé a todos, menos a la chica que me compartió la mantecada’”, “ahora llevaré mantecadas por si las dudas”, “mi reacción cuando dijo ‘no, tú no’”, “dos cosas: literal, hice toda la escena en mi mente, y la segunda, es que se me antojaron unas mantecadas”, “pasando de ver otro video de una chica que me salvó de ser asaltada por llevar una paloma muerta en su mochila”, “lección del día: inviten lo que traigan a los extraños en el transporte público”.