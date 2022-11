Gilberto Mendoza es un hombre que hizo lo que muy pocos se atreverían. Al llegar a su centro de labores, optó por decorar su espacio de trabajo solo luego que sus compañeros olvidaran su cumpleaños. Él mismo se encargó de grabar su accionar para después darlo a conocer en su cuenta de TikTok (@gilberto.mendozao).

El sujeto no ha especificado dónde trabaja ni dónde vive, pero sí precisó que en la empresa en la que labora se suele decorar los lugares de todos los que cumplen años en sus días, razón por la cual esperó que tuvieran ese detalle con él.

“Pero al llegar no había nada”, aseguró Gilberto en su video viral, cuyo cumpleaños fue el sábado 19 de noviembre. “Me puse a pensar y me dije que era algo normal y no debía molestarme. No todos se acordarán siempre”, recalcó.

Mira aquí el video viral

Es por eso que se animó a decorar su espacio de trabajo solo. Justamente, en la grabación se le aprecia inflando unos globos, los cuales acabó colocando estratégicamente en su sitio. “Mi compañera me ayudó y me puse a jugar con globos”, aseguró.

Su jefa, eventualmente, le regaló un pastel

Gilberto también contó que sus otros compañeros, al ver su decoración, se dieron cuenta que era su cumpleaños y se animaron a darle detalles. “Y mi jefa me regaló un pastel”, indicó. “Al final salí muy contento. Muchas gracias a todos”, sentenció el hombre en su video viral. Muchos usuarios, al verlo, destacaron su madurez emocional e indicaron que, en su lugar, se hubieran puesto a llorar.

