A muchas personas les encanta las historias sobre infidelidades. Es por eso que, hoy en día, hay gente que se anima a contar lo que le pasó relacionado a ese tema. Precisamente, una mujer, aparentemente de Reino Unido, reveló en TikTok que descubrió que su novio la engañaba gracias a una uña acrílica que usó.

La chica, a través de un video que publicó en la mencionada red social (@abbsworldx), indicó que todo ocurrió hace un par de años. Ella estaba saliendo con un hombre en ese entonces y quedó en dormir en la casa de él una noche.

Es por eso que, antes de acudir a la vivienda del sujeto, fue a arreglarse las uñas de los pies. Además, se aseguró de que sus pies “estén bien y suaves”. Ya estando en la propiedad del hombre, los dos eventualmente se durmieron, pero la mujer se despertó en la noche para ir al baño.

“No sé por qué, pero cuando me miré los pies, me faltaba una uña. Entonces, pensé que tendría que hacer que Lara Croft atravesara la cama y simplemente hiciera algunos movimientos de Tomb Raider y tratara de fregar y encontrar la uña del pie”, contó la tiktoker.

“Estaba mirando alrededor de la cama y lo encontré, sentí la uña del pie, y pensé: ‘¡Genial, gracias a Dios por eso!’. No quería que terminara en su ceja por la mañana, ¿sabes? De todos modos, fui al baño y estaba muy oscuro en el baño, simplemente fui sin las luces encendidas. Siempre llevo súper pegamento, así que volví a pegar a ese bebé y me volví a dormir teniendo en cuenta que eran alrededor de las 4 a.m. y estaba media dormida”, agregó.

Eventualmente, la pareja se despertó. De acuerdo a The Mirror, ambos optaron por darse una ducha y prepararse para el día. “Estábamos hablando y él miró hacia abajo y dijo: ‘Um, nena, ¿por qué tienes una uña morada y el resto tiene la punta blanca?’ Miré hacia abajo y, para mi sorpresa, la evidencia fría y dura estaba en mi dedo del pie”, manifestó la mujer.

Ella indicó que tenía una uña morada y el resto eran blancas, por lo que entendió que la uña que se había puesto pertenecía a otra chica que durmió, en otro momento, en la misma cama. “Entonces, no voy a caminar con la uña del pie de este otro pájaro, que es totalmente antihigiénico y asqueroso”, aseveró.

“¡¿Qué vergüenza es eso?! Y en realidad no hablamos después de eso nunca más”, sentenció. Su relato causó impacto en muchos usuarios, quienes recalcaron que el hombre ni siquiera se tomó la molestia de cambiar la sábana de su cama.

