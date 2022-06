La gran mayoría de bebés se llegan a dormir en los brazos de las personas cuando son muy pequeños. El detalle es que, muchas veces, cuando uno decide acostarlos y no sabe cómo hacerlo bien, ocasiona que estos se despierten. Para que eso no pase, una mujer llamada Rachelle Gershkovich, que al parecer es de Estados Unidos, usó su cuenta de TikTok (@sleepbyrachelle) con el fin de explicar cuál es la forma correcta de colocar al menor en su cuna.

“Si estás en la posición en la que tienes el brazo detrás de la espalda del bebé, primero cambia la posición de las manos antes de intentar recostarlas”, manifestó la mujer, mientras sostenía a un pequeño en un video compartido en la mencionada red social.

Rachelle indicó que una mano tiene que ir detrás de la cabeza y la otra detrás del trasero. De esa manera, uno libera la espalda y las manos no se atascarán cuando se trate de acostar a un bebé. “El siguiente consejo es asegurarse de que cuando vaya y acueste a su bebé, no lo quite de su cuerpo y lo baje. Desencadena su reflejo moral que les hace sentir que se están cayendo”, agregó.

Entonces, en vez de todo ello, explicó que uno tiene que sostener al bebé cerca de su cuerpo y terminar con todo su cuerpo hacia abajo. “Baja todo el camino, y vas a sacar tu mano de su trasero, y la vas a poner en su pecho. Así que ahora tengo una mano en su pecho y otra detrás de su cabeza”, explicó.

“Estoy moviendo mi mano detrás de la cabeza primero y mantengo mi mano en el pecho. Durante todo el tiempo que estés haciendo esto, tus ojos deben estar cerrados”, dijo la mujer, pues eso es una comunicación no verbal de que tu bebé debe estar dormido.

“Te van a imitar, así que si tus ojos están cerrados, sus ojos están cerrados”, aseguró. Tras hacer un poco de presión en el vientre, ella retiró lentamente su mano, dejándola suspendida por un breve instante. “Luego levante todas las manos, espere un segundo y luego salga de la habitación. Tal vez (después de) cinco minutos, pero tiene mucho éxito”, sentenció. De acuerdo a The Sun, el video de Rachelle Gershkovich fue del agrado de muchos padres de familia.

