Hay atletas que cometen errores involuntarios al comienzo de una competición, pero se reponen asombrosamente y salen victoriosos. Ese es el caso de una adolescente en Estados Unidos que participó en una carrera de 100 metros con vallas. La menor se adjudicó el primer lugar, tras derribar una de las barreras y caerse en la pista. El emotivo momento se hizo viral en Twitter.

Abigail Dennis, de 15 años, compitió el último sábado junto a otras cuatro atletas en una competencia del condado de Bergen, en Nueva Jersey, según resalta The Sun. Una persona del público grabó con su teléfono celular el instante en que las participantes toman posición y, tras escuchar el disparo al aire, inicia la carrera de 100 metros con vallas.

En las imágenes, publicada en Twitter por la cuenta Old Tappan Track & Field, se observa que Abigail consigue superar el primer obstáculo, pero no ‘aterriza’ con buena técnica. Esto ocasiona que la menor no logre una buena elevación tras correr y derribe la segunda barrera.

Los oponentes de Abigail le habían sacado una ventaja de 6 a 8 metros, según el medio citado, pero la caída no la amilanó. La joven se levantó e intentó reponerse en los siguientes 8 obstáculos.

Ganó la competencia

En el video se escucha que las personas que graban la carrera se lamentan por el mal inicio de la joven atleta, pero al ver que ella remontaba posiciones la alentaron desde la tribuna. “Vamos, ‘Abi’, vamos”, le gritan a la competidora.

La estudiante de segundo año consiguió ganar la carrera preliminar, luego de su gran remontada, y selló así su clasificación a la final de la competencia con el segundo tiempo más rápido (16, 85 segundos, solo detrás de Abreeana Rilveria, que hizo 16.44). Finalmente, fue la ganadora de la competencia con 14,28 segundos, el mejor tiempo de su carrera.

Hace poco más de una semana, una niña de tan solo 7 años también dio un ejemplo de competitividad durante una carrera de 200 metros, en el Wings of Omaha Invitational. La protagonista, Talaya Crawford, es hija del actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo WBO del peso Wélter, Terence ‘Bud’ Crawford, y perdió su zapato derecho en el inicio de la carrera. Sin embargo, la menor se repuso y logró quedar en el primer lugar, tras superar a sus adversarias.

This is simply amazing..Terence Crawford’s baby girl loses her shoe then does the unimaginable..Wait til the end..😱 @terencecrawford #TerenceCrawford #Boxing pic.twitter.com/p9w4sZsNr4 — AccordingToBoxing (@AccordingBoxing) May 9, 2022

El boxeador Terence Crawford compartió el video de la carrera de su hija en su cuenta de Instagram y le dedicó emotivas palabras.

“Simplemente no puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mi hija ayer. Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó”, escribió ‘Bud’. “La exhibición fue la “definición” de no darse por vencido y tener corazón y valor”, agregó.