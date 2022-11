Lo más emotivo que verás hoy y es tendencia en redes sociales. Si bien es cierto ya pasó el Día de la madre en Europa y Centroamérica, una joven sorprendió a su madre de la forma menos esperada. No se trató de cualquier visita, no, por supuesto que no, esta fue especial porque se volvieron a ver luego de 24 horas. A través de TikTok, la joven contó por qué no se dio antes el junte tan esperado y compartió la reacción de su progenitora.

Su nombre es Daniela Mejía (@danielamejia80) y es de Honduras. En el primer video que subió, el cual rápidamente se viralizó, mostró los pasajes de avión con rumbo a Estados Unidos, donde vive su madre.

“Ya con los tickets de avión para ver a mi mami después de 24 años sin verla. Ella no sabe que llegaré hoy”, escribió Daniela, quien además contó que su hermana la acompañó a abordar y fue partícipe de esta aventura.

Su primera escala fue en Florida, para luego tomar otro avión con rumbo a Houston Texas. La joven comentaba que su corazón se aceleraba cada vez más que se acercaba a su destino.

Mira aquí el video viral

“Llegando a Houston mi corazón acelerado. A minutos de ver a mi mami”, agregó. Así acabó el video que compartió en TikTok. Como era de esperarse, usuarios se quedaron con la intriga de cómo fue ese reencuentro poco más de dos décadas y, sobre todo, ver la reacción de la madre.

Una bonita sorpresa

En un segundo video, Daniela compartió la llegada a la casa de su madre y la carta que le hicieron llegar a su madre por su cumpleaños, haciéndole creer que era un producto la caja que le dejaron en su puerta.

¿Qué había dentro? obviamente estaba ella, con ayuda de su hermana, logró meterse en la caja para sorprender a su madre. Ambas se dieron un emotivo abrazo después de 24 horas separadas.

Un problema de papeles

Un usuario le preguntó por qué esperó tanto tiempo para volver a darle un abrazo a su madre, a lo que Daniela respondió que ella vive en Honduras y es no fácil obtener la visa.

Su madre, por su parte, atraviesa un proceso migratorio y ello le impide viajar. Sin embargo, luego de tantos papeleos y trámites, Daniela consiguió su visa y se reencontró con su madre.

