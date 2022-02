Ashley Molina es una madre que vive en New York (Estados Unidos). En esta nota hablaremos de ella, pues su nombre no deja de circular en las redes sociales. Y es que reveló el truco que aplica para que su hija duerma temprano.

¿EN QUÉ CONSISTE SU MÉTODO?

La mujer usó su cuenta de TikTok (@_ashley..m) para dar a conocer su método a través de un video. De acuerdo al mencionado clip, que ya es muy popular en la plataforma, todo lo que necesita es una mentira piadosa. Sí, tal y como acabas de leer.

“Miénteles. No necesitan saber a qué hora es la hora de acostarse. La hora de acostarse de mi hija es a las 8, pero ella no lo sabe. Nunca le he dicho: ‘Son las 8, tienes que irte a la cama’”, aseguró la progenitora de esta historia.

LA IMPORTANCIA DE UNA ALARMA

Según comentó después, a las 7:15 pm le pregunta a su pequeña si quiere quedarse despierta hasta tarde o irse a la cama. Su hija, la mayor parte del tiempo, le dice que desea quedarse despierta hasta tarde. Es por eso que ella suele poner una alarma para las 7:45 pm, recalcándole que cuando suene tiene que irse a la cama.

“Hago las 7:45 porque sabes que cuándo es la hora de acostarse, de repente necesitan usar el baño, tienen sed, quieren decir buenas noches 500 veces. Ya sabes el trato. Esos 15 minutos adicionales le dan tiempo para todas esas tonterías, y antes de que te des cuenta, son las 8 en punto y ella está durmiendo. Justo a tiempo”, recalcó la madre. Su video no tardó en dar la vuelta al mundo. Ya circula en varias redes sociales.

