Un video viral viene dando la vuelta en Internet ¿Por qué? Pues escuchamos a un piloto chileno aprovechar unos momentos para dedicarle unas tiernas palabras a sus padres y abuelos quienes viajaban en el mismo avión, emocionando no solo a sus familiares, también al resto de pasajeros, así como a millones de personas en TikTok.

Camila (@ccabrol) es la cómplice de la sorpresa en el vuelo que va hacia la ciudad de Santiago y nos lo cuenta de la siguiente manera. “mis abuelos no sabían que el capitán (del avión) era mi primo y les quiso dar esa sorpresa”.

Lo que sigue es la voz de Felipe Jiménez, el piloto, quien da los datos del vuelo, pero pronto hace una pausa para dirigirse a sus seres queridos: “pensé mucho tiempo en qué decir y solamente puedo resumir en darles las gracias por todo lo que hicieron por mí. Pedirles disculpas si alguna vez les falté el respeto, si les fallé en algo. Y desde lo más profundo de mi corazón, decirles un gran ‘te amo’ a cada uno de ellos”, para finalizar pidiendo un aplauso.

Mira aquí el video viral

De inmediato, los abuelos y padres de Felipe no pudieron hacer mucho para contener las lágrimas, mientras el resto de pasajeros no dudaron ni un momento para aplaudirles.

“Cuando tienes un piloto en la familia”, se lee en la descripción insertada del metraje que acumula más de 2.6 millones de vistas, el cual emocionó también a miles de personas en TikTok que no perdieron la ocasión para dejar sus comentarios.

“Yo iba en el vuelo como pasajero, fue muy emocionante”, “la abuela reconoció la voz desde el principio”, “no estoy llorando, tú estás llorando”, “sentada en el WC llorando, no me lo esperaba”, “me estoy jugando la herencia”, “el caballero se hizo bolita”, “llorar por gente que no conozco es mi pasión”.