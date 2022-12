Por realizar un desafío para TikTok un grupo de cuatro enfermeras de parto de un hospital de los Estados Unidos se grabaron burlándose de sus pacientes gestantes, por lo que el video de inmediato se hizo viral, causando un fuerte debate entre quienes aseguraron que solo se trataba de una broma, mientras otros creen que las profesionales tienen serios problemas personales para hablar así.

Un confesión controversial

El clip, que ya fue borrado o puesto en privado desde la cuenta original en que se publicó nos muestra a las enfermeras del Emory University Hospital Midtown de Atlanta donde confiesan sus quejas y “ascos” al momento de atender a las parturientas.

“Mi disgusto es cuando me preguntan cuánto pesa el bebé y todavía está en tus manos”, dice una; mientras otra agrega: “cuando el papá sale y pide una prueba de paternidad justo afuera de la puerta de la habitación”.

Mira aquí el video viral

La respuesta del hospital tras el video viral

Este video forma parte del #IckChallenge que alienta a las personas a exponer sus “desvíos”, el cual va sumando millones de vistas, por lo que fueron muchísimos quienes mostraron su indignación con este video: “veo estos comentarios hablando de sus sentimientos y son válidos, pero como paciente, ya estás nervioso, este es un gran hito en mi vida”, “imagínate decir estas cosas con mujeres en el momento más vulnerable de nuestras vidas”.

Luego que el video se hiciera viral, el Emory Healthcare publicó un comunicado donde aseguran haber tomado “medidas apropiadas con los exempleados”, cuyas identidades no han sido identificadas.

Ante el New York Post se comunicó con el hospital el cual agregó: “somos conscientes de un video de TikTok que incluía comentarios irrespetuosos y poco profesionales sobre pacientes de maternidad en el Emory University Hospital Midtown. Este video no representa nuestro compromiso con la atención centrada en el paciente y la familia, y no cumple con los valores y estándares que esperamos de cada miembro de nuestro equipo”.