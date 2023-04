Un aula universitaria se preparaba para lo que sería el término del semestre, pero el profesor sorprendió a todos con una particular propuesta: aquel alumno que publicara un video en TikTok y superara el millón de vistas se ganaría el premio mayor: no solo no dar el examen final, sino aprobar el curso, por lo que el ganador de este “concurso” pronto se hizo viral entre millones de personas.

El épico momento tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Chapman del condado Orange, California, Estados Unidos, donde el profesor de marketing dejó la tarea que bautizó como el “desafío de influencers de TikTok” con un planteamiento bastante simple: crear un clip que alcance o supere el millón de reproducciones para cancelar el último examen de la materia.

Sylvie Bastardo (@sylvieclaire), de 20 años, fue la ganadora del reto al compartir un video sobre la tarea misma a inicios de febrero, la cual acompañó con una leyenda en la que pedía reacciones y “me gusta” para conseguir el objetivo y que tanto ella como sus compañeros se alcen como los vencedores: “mi profesor dijo que si nuestra clase obtuviera un TikTok de 1 millón de ‘me gusta’ cancelaría el final ¡Por favor, den ‘like’!”

Mira aquí el video viral

Para sorpresa de Sylvie y sus compañeros, pasaron solo unos días para conseguir el objetivo y con creces al alcanzar 4.9 millones, por lo que la tiktoker compartió un corto video de agradecimiento, a la vez celebrando su victoria: “¡el final se canceló! Gracias por todo el apoyo”.

“Todavía no puedo creer que esto realmente sucedió”, escribió en un video de actualización. Pero cuando el New York Times se contactó con Matthew Prince, el profesor, aseguró que el mérito fue entero de Sylvie por usar un sonido popular en TikTok para aumentar las visitas.

“Solo trataba de pensar en nuevas formas de apoyar parte de la enseñanza que estoy tratando de transmitir en el transcurso del semestre... la idea de cuán democratizados están en viralidad y la influencia dentro de las redes sociales, específicamente en TikTok y que realmente no tienes que ser una celebridad para impulsarlas”, sentenció,