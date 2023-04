Loni James estaba decidida a encontrar a su media naranja, pero no se restringió a un área geográfica específica, sino que el escenario de su búsqueda alcanzó niveles planetarios, al punto de tener 34 primeras citas en, nada menos que 19 países diferentes, por lo que su asombroso relato se hizo viral alcanzando a millones de personas quienes quedaron fascinados.

Su red fue muy amplia y ella es consciente de ello. A Good Morning America dijo: “siempre me ha encantado viajar y me di cuenta de que hay beneficios de viajar a largo plazo y obtienes una pieza realmente única cuando puedes estar en el extranjero por un periodo de tiempo más largo”.

Nuestra protagonista de 40 años es oriunda de Washington, Estados Unidos, pero decidió abandonar su país natal en la primavera de 2022 para mudarse a Londres, asegurando que desde entonces no solo ha visto lugares más interesantes, sino también hizo contactos inolvidables.

Mira aquí el video viral

Conociendo a personas increíbles

De esto último se origina que haya tenido 34 primeras citas con personas del sexo opuesto en 19 países distintos: “salí en parapente en una cita, fue muy divertido. Soy una gran adicta a la aventura. Y luego tuve citas en las que ha habido una química increíble y hemos tenido la mejor conversación, nos hemos mirado nuestros teléfonos durante cinco horas”, aseguró sonriente.

Loni reveló que su secreto para obtener citas es por medio de aplicaciones para conocer personas, pero que ella va con cuidado, toma precauciones como no compartir información personal a completos extraños, pero también se asegura de mantenerse contactada con familiares y amigos.

“No dejo que la gente sepa dónde me estoy quedando. No doy mi número hasta que te conozco, comparto mi ubicación con personas en los Estados Unidos, en realidad un par de zonas horarias diferentes, solo para cubrir mis bases, porque mi zona horaria siempre cambia”, reveló.

Su madre, su inspiración

Pero, el motivo que la animó a hacer este viaje fue su madre quien ya no se encuentran en este mundo tras una dolorosa batalla perdida contra el Alzheimer, enfermedad que le impidió vivir sus sueños tras jubilarse. Por ello, tomó la decisión de iniciar un blog donde documenta sus experiencias en la ruta, pero también sus citas.

“La vida no está garantizada, la jubilación no está garantizada. Quería crear la vida que quería ahora y no posponerlo, esperar que fuera una posibilidad en algún momento”, dijo emocionada a Good Morning America.

No hay compromiso para una segunda cita

Considera que su sinceridad es uno de sus puntos fuertes, lo cual practica con cada hombre con quien se ha topado, al punto que asegura que ellos están más dispuestos a abrirse al no haber presión para una segunda cita.

“Me siento frente a alguien, salgo a caminar o me embarco en una aventura y les pregunto sobre su cultura, puedo preguntarles cómo son las citas (en su país), sobre los roles de género y sus puntos de vista acerca del amor y las relaciones de pareja”, sentenció.