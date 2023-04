Una mamá se encuentra en el ojo de la tormenta por la polémica decisión que tomó al exponer a su hija de 2 años en una serie de videos de TikTok vestida con atuendos a la moda de mujer adulta, ganándose una serie de críticas de sus férreos detractores quienes afirman que está dañando la infancia de su pequeña.

Oriunda de los Estados Unidos, Queen (@queen_kye18) es el nombre de nuestra pequeña protagonista y es su progenitora la encargada de manejar su cuenta en donde vemos a la menor vistiendo ropa que, por lo general, relacionamos con una persona adulta, es decir, vestimenta ceñida, botas, tacos, carteras, joyas, “minifaldas”, lo cual le ha valido acumular poco más de 1.3 millones de seguidores.

Pero, seamos honestos, hay muchas personas que creen que exhibir a la bebé de 2 años con dichas prendas es adorable, pero no son pocos en la otra orilla quienes lo condenan, entre otras cosas, porque la pequeña, conducida por su mamá, exhibe un estilo de vida materialista que no debería estar asociado a tan corta edad rodeada de ropa como artículos de lujo, así también mucho maquillaje.

Mira aquí el video viral

Las motivos de sus detractores

Para sus detractores, el problema no está en que la mamá quiera disfrutar junto a su hija de la moda, sino que dicho “estilo” no es el adecuado para una criatura de tan solo 2 años. Uno de los comentarios más recurrentes en las publicaciones más virales de Quenn son: “ella no debería vestirse así, no debería usar blusas cortas”.

Pero la madre no se ha quedado callada y en más de una ocasión ha respondido a sus detractores: “solo porque visto a mi bebé a la moda no significa que no la deje ser una niña... ella juega y actúa como un bebé”.

Luego, en otros comentarios, la progenitora de la bebé de 2 años reveló que la niña modela ropa para boutiques: “cuándo van a entender que la ropa no te hace como persona. Es una bebé muy dulce y de buen comportamiento... si no les gustan sus atuendos, no la sigan para evitar el odio”.

El apoyo de su comunidad

En su contraparte, ha desarrollado una fiel comunidad que la respalda en todas sus publicaciones: “ignóralos”, “están celosos porque desean que tu hija sea suya por lo linda que se viste”, “olvídate de estos enemigos porque cuando crezca será elegante y sorprendente”.