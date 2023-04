En un mundo tan digitalizado como el de hoy, las formas de estafar a las personas se han diversificado de maneras espantosas, tal y como lo expuso un muchacho quien fue al cajero del banco para mostrar a sus seguidores a nueva modalidad de robo, la cual dejó con la boca abierta a millones cuando el video viral fue compartido en TikTok.

Jorge Gutiérrez (@jorgegutierrez_cl) es un tiktoker chileno quien mostró la estrategia empleada por los malhechores para las personas que ingresen sus tarjetas en el cajero, en este caso el Banco Estado, vean que estas presentan supuestas fallas que impiden retirar el dinero.

“Dejo esto para que a nadie le pase. Tengan ojo al momento de retirar el dinero”, y lo que nos muestra es que los facinerosos dejaron un pedazo de cartón detrás de la ranura del cajero que se encarga de entregar el dinero al usuario que, al parecer, nadie del personal entidad bancaria ha notado.

Mira aquí el video viral

“No puede ser que no lleven un monitoreo de las cámaras y no se den cuenta a tiempo. Siempre revisen el cajero antes de salir del lugar”, advierte en el video viral, quien luego retira el cartón mostrando que el efectivo estaba atorado, tras lo cual pudo extraer el mismo, misma situación que se repite en el cajero del costado.

Pero, eso no es todo, porque para hacer de este procedimiento “perfecto”, colocaron un papel enrollado en la ranura donde se retira el comprobante; la intención es que el usuario no se entere que la operación no fue fallida, sino un timo.

El video fue agradecido por miles de personas quienes también dieron un jalón de orejas al banco en mención por no prestar atención a este tipo de robos: “gracias por el tutorial”, “yo revisando el cajero y me detienen por sospecha”, “encima en un cajero dentro del banco”, “gracias por darnos este consejo para prevenir al sacar plata”, “siempre tapen el número al escribir”, “me pasó lo mismo en San Vicente de Tagua Tagua”, “a los cajeros que he ido ninguno tiene ese cartón donde sale el dinero, menos no me ha pasado”.