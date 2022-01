Su decisión es muy comentada en las redes sociales. Tymarah Emily Shand es una joven de Greenhithe (Kent, Inglaterra) que le gusta bastante ‘Shrek’. Tanto así que ella optó por tatuarse un código de Spotify que reproduce la canción ‘All Star’ de ‘Smash Mouth’, la cual sonó en la película del popular personaje animado.

La chica informó lo que había hecho a través de un video compartido en su cuenta personal de TikTok (@itstymarah). En aquella publicación, ella colocó lo siguiente en la descripción: “Cuando definitivamente acabas de tomar la mejor decisión de tu vida... Dime, ¿estoy equivocada?”. Miles de usuarios no tardaron en expresar su asombro.

“Personalmente, no creo que me arrepienta. Tengo muchos tatuajes y son solo unas pocas líneas en la parte posterior de mi brazo. ¡He visto tatuajes mucho peores en personas!”, manifestó la chica, de acuerdo a The Mirror. También contó que con sus amigos siempre bromea sobre su gusto por el popular personaje animado. “Creo que hablamos sobre hacernos un tatuaje de ‘Shrek’ una vez y cada vez que estamos en un viaje largo solo pongo la canción. Pensé que esto sería mejor que un tatuaje de ‘Shrek’, ya que significa algo para mí y mis amigos, ¡no solo un tatuaje de ‘Shrek’ al azar!”, sostuvo.

¿CUÁNDO SE HIZO EL TATUAJE?

Tymarah se hizo tal tatuaje el viernes 14 de enero del presente año, según la citada fuente. Aquel día, ella acudió al Sacred Empire Tattoo & Piercing en Tonbridge porque había reservado para que le tatuaran un dragón japonés en el antebrazo.

Antes de irse del lugar, preguntó si le podían tatuar el código de Spotify en la parte superior del brazo. La artista, que es amiga de Tymarah, tardó solo 10 minutos en acabar el trabajo. Ella hizo una plantilla usando una captura de pantalla que le brindó la joven de esta historia.

“Ella sabe que estoy loca, ¡así que ni siquiera parpadeó! Si cambian el software y no funciona, no me importaría, es un tatuaje personal en mi cuerpo y significa algo para mí”, aseveró la joven, quien, además, indicó que el tatuaje servirá como “un recordatorio” de su grupo de amigos y el humor que tienen. La decisión que tomó dio la vuelta al mundo.

