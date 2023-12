Un farmacéutico de España se ha vuelto popular en TikTok por revelar qué pregunta mayormente realizan los clientes al momento de comprar algún medicamento en una farmacia. ¿Cuál es esa incógnita? Si te encuentras interesado en conocer dicha información, en la siguiente nota de Mag te revelaré los detalles de este video viral.

Mediante un video publicado en la red social mencionada, el profesional Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez) no dudó en contarlo en menos de 40 segundos. El hombre supuso que la mayoría de los usuarios habrían imaginado que las consultas más realizadas son “¿Cada cuánto tiempo debo tomarme mi medicina?”, “¿Estas pastillas pueden hacerme daño al estómago?” o “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este fármaco?”, pero lo negó rotundamente.

Es más, indicó que las preguntas “¿Me puedes dar antibióticos sin receta?” o “¿Te quedan mascarillas o test?” habitualmente se encuentran entre las más dichas por los compradores, pero ninguna se posiciona como la principal.

Finalmente, Álvaro dejó la incertidumbre y lo reveló ante su audiencia, dejando impactados a más de uno. “La pregunta más repetida por los pacientes o la más escuchada por el farmacéutico es ‘¿Pasa algo si lo mezclo con alcohol?’”, puntualizó el especialista en salud. ¿Tú alguna vez has realizado esta consulta en una farmacia?

Este video generó gran centenares de comentarios

Tras la confesión que realizó el farmacéutico español, muchas cuentas decidieron brinda su opinión que, en su mayoría, lo tomaba con humor. Se aprecia comentarios como “Es que somos borrachos, pero responsables”, “Pero no me dejes con la duda”, “Peor sería que no preguntemos”, “Hombre, hay que asegurarse antes de tomar la medicina”, entre otros.

¿Qué ocurriría si mezclo medicamentos con bebidas alcohólicas?

De acuerdo al portal National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, sería un grave peligro ejecutar esta acción, pues padecerías de naúseas, vómitos, letargo, desmayos o pérdida de coordinación. En el peor de los casos, sufrirías de hemorragias internas, problemas al corazón y dificultades para respirar.

