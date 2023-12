Una madre adolescente de 16 años, procedente de Reino Unido, ha generado debate en TikTok por publicar un video fundamentando por qué no recomendaría a unos muchachos de su edad convertirse en padres. Sus palabras han captado la atención de diversos usuarios de la mencionada red social y hoy en Mag te brindaré más información al respecto sobre este momento viral.

Saffron Kelly (@saffron970) radica específicamente en Preston. La joven mujer quedó embarazada a los 14 y un año después, dio a luz a su bebé. Pese a considerar que no se arrepiente de tener una hija a su corta edad, no recomienda pasar esta etapa, pues dio a entender que no es como esperaba y su vida tuvo un giro inesperado.

La primera razón por la cual no aconseja ser padre o madre a temprana edad es que te podrías sentir “tan solitario”, pues ella explica que las amistades que conocía desde su niñez, no se encuentran en su nueva etapa como mamá. “Es frustrante, hay muy pocas personas que estarán ahí para ti y seguirán viéndola a ti y a tu bebé”, dijo.

El siguiente motivo está relacionado a la economía, pues Saffron indica que es escaso, ya que la mitad del sueldo de su trabajo y los ingresos que percibe gracias a TikTok, están dirigidos a la guardería y los gastos que requiere su pequeña.

“Teniendo en cuenta que trabajo 40 horas a la semana, cuatro semanas al mes, y la mitad de ellas las dedico inmediatamente a la guardería. Es muy caro. Y luego hay que sumar la leche, ropa, pañales, comida, etc,.”, puntualiza la madre primeriza.

Finalmente, la adolescente no pensó que convertirse en madre a una corta edad impactaría drásticamente a la relación que mantiene con su pareja Jake, pues siente que su etapa de enamoramiento no volverá a ser como antes, debido a las responsabilidades que está afrontando actualmente.

“No me arrepiento de Ivy (su hija), pero nunca tendremos tiempo el uno para el otro. Obviamente lo haremos cuando tengamos noches libres, pero es muy, muy raro. No volveremos a ser como éramos. No se habla lo suficiente de ello”, manifestó en su video.

Los usuarios no dudaron en expresar sus opiniones

Ante las sensibles declaraciones de Saffron Kelly, gran cantidad de cuentas realizaron comentarios brindándole palabras de aliento por el trabajo de madre que está realizando. Se lee opiniones como “Cariño, puedo decir que estos no son problemas de una madre adolescente. Yo tenía 34 años con mi hijo mayor y experimenté todo esto”, “No estás sola”, “Lo estás haciendo increíble como mamá”, entre otros.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.