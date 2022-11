Los amantes de la moda tiene en el Black Friday una gran oportunidad para adquirir sus prendas soñadas por precios totalmente rebajados. Y es que este viernes 25 de noviembre miles de tiendas en Estados Unidos, España y todo el mundo abren sus puertas (o páginas webs) para que los compradores encuentren los mejores productos para regalar en Navidad o darse un obsequio así mismos. Si bien hay muchas ofertas que se promocionan, otras suelen estar ocultas y solo los más avispados logran encontrarlas. Aquí te dejamos el truco que una fashionista reveló en TikTok para hacerte de un nuevo par de jeans por menos de 5 dólares.

Se trata de Edyta Kulak (@edytakulak) quien usó su cuenta personal para explicar en un video que existe un sitio web con descuentos que nadie se puede perder: Mango Outlet. La publicación la realizó el pasado 20 de noviembre mostrando algunas de las tendencias más resaltantes de este minorista.

“La única tienda a la que iré en Black Friday. Garantizado que tendrá los precios absolutamente más bajos”, escribió sobre las imágenes en las que se veía su paseo por las diferentes secciones de la web y donde resaltaban los módicos montos que se deben pagar por jeans, leggings, entre otras prendas.

Desde que lo subió a TikTok, el video está arrasando en visualizaciones por las ofertas que mostró con precios en euros: jeans ajustados por solo £ 2.99, joggers de algodón por £ 5.99 y leggings por £ 4.49. Vale indicar que actualmente un euro equivale a 1.04 dólares estadounidenses.

Ahí no quedó todo, pues Edyta Kulak también reveló que encontró una cómoda sudadera de gran tamaño por £ 2,99 y pantalones culotte por £ 2,99, entre muchos otros artículos. “¡MUCHACHAS, CORRAN!!! ¿Algún seguidor de Mango Outlet por aquí?”, agregó.

Este 2022 no es el primer año que ella compra en esta página web en Black Friday. “He estado ordenando allí todos los años para BF, nunca tuve un problema”, explicó en su grabación que ya ha sido vista más de 64 mil veces y los comentarios no dejan de llegar, tal como destacan desde The Sun.

